إسرائيل والبحرين تفعّلان إعلان تأييد السلام

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المنامة - الوكالات: وصل وفد اسرائيلي يرافقه وزير الخزانة الأميركي الى البحرين، امس في اول رحلة مباشرة من تل ابيب الى المنامة، لتفعيل اعلان تأييد السلام بين اسرائيل والبحرين.

ويرافق الوفد في رحلته على متن طائرة تابعة لشركة طيران «العال» الاسرائيلية وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، الذي قال مكتبه ان المهمة تهدف الى «تعاون اقتصادي موسع» بين اسرائيل والبحرين والامارات.

وقال وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، ان الزيارة تأتي للبدء في تفعيل اعلان تأييد السلام بين اسرائيل والبحرين، وأكد الزياني ان اعلان السلام يمثل خطوة تاريخية مهمة تعكس اهتمام ملك البحرين بتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة. وقال مسؤول شارك في اعداد الزيارة ان اسرائيل والبحرين ستوقعان على بيان يرفع مستوى العلاقات. وكان مسؤول اسرائيلي قد اعلن في وقت سابق ان البحرين واسرائيل ستضفيان الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توصلهما الى اتفاق بوساطة اميركية الشهر الماضي. وأضاف المصدر نفسه انه بمجرد توقيع الوثيقة ستتمكن اسرائيل والبحرين من افتتاح سفارتين.

من جانبه اكد وزير الخزانة الأميركي وجود فرص كبيرة للتعاون بين كل من الولايات المتحدة واسرائيل والبحرين في مجالات عدة على رأسها الاقتصاد والاستثمار. وأوضح «نتطلع لرؤية رحلات تجارية عدة بين اسرائيل والبحرين مستقبلا. الفرص امامنا كبيرة لتعاون الدول الثلاث في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة والأمن». وتابع «أود ان اشكر الرئيس دونالد ترامب والعاهل البحريني (الملك حمد بن عيسى) وكذلك رئيس الوزرا الاسرائيلي (بنيامين نتانياهو) لقيادتهم العظيمة ومضيهم قدما في اتفاقيات السلام كما اتطلع للمشاورات والمباحثات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة».

بدوره قال مستشار الأمن القومي الاسرائيلي، مئير بن شبات، ان المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول السلام واصفاً الاتفاقية مع البحرين بالتاريخية. وأضاف «هذا اليوم هو يوم عظيم، يوم يكتب فيه فصل جديد من فصول السلام التاريخ يكتب امام اعيننا قبل 3 ايام اقر الكنسيت الاسرائيلي اتفاقية السلام المهمة مع الامارات، ونحن هنا نقف في المنامة من اجل توسعة دائرة السلام واضافة دول جديدة لعملية السلام».

ووقعت اسرائيل والبحرين «اعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناة» في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر، لكن هذه الوثيقة لم تصل الى حد المعاهدة الرسمية. وسافر اعضا الوفد الى المنامة في رحلة تابعة لشركة العال تحمل رقم 973 وذلك في اشارة الى رمز الاتصال الدولي بالبحرين. وسينتقل منوتشين وبقية المسؤولين الأميركيين، اليوم الى الامارات التي فتح اتفاقها مع اسرائيل الباب امام التجارة الثنائية. والثلاثا، سيرافق المسؤولون الأميركيون اول وفد من الامارات في زيارته لاسرائيل.

