الجمهوريون متشائمون.. «حمام دم» انتخابي في نوفمبر

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واشنطن - الوكالات: كثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة تجمعاته الانتخابية في انحا الولايات المتحدة والتي كان آخرها في ميشيغان، حيث وصف منافسه الديموقراطي جو بايدن بالمجرم. ويسود «التشاؤم» المعسكر الجمهوري، وسط تراجع حظوظ ترامب في استطلاعات الرأي.

وأمام تجمع حاشد في مسكيغون بولاية ميشيغان قال ترامب ان الديموقراطيين يريدون «محو التاريخ الأميركي وتدمير القيم الأميركية وأسلوب الحياة الأميركي» وأضاف امام انصاره ان «جو بايدن سياسي فاسد» وعائلته تمثل «مشروعا اجراميا» وأن بايدن «مجرم، لقد ارتكب جرائم.. انه يمثل خطرا على الأمن القومي». واتهم ترامب الديموقراطيين بالتجسس على حملته في الانتخابات الماضية وقال ان الأمر لم يبد له حينها انتقالا سلسا للسلطة كما اعتبر الانتخابات الرئاسية الحالية خيارا بين تعافي الاقتصاد الأميركي تحت ادارته وبين ما وصفه بالركود الاقتصادي تحت قيادة بايدن في حال فوزه.

وتعكس الوتيرة المحمومة للتجمعات الانتخابية التي ينتهجها ترامب (74 عاما) وحقيقة انه اضطر لتكريس وقت لولايات على غرار جورجيا وفلوريدا اللتين منحتاه الفوز في 2016 قلقا متزايدا في اوساط الحزب الجمهوري بشأن حظوظه في الفوز، وان كان معاونوه يسعون لاظهار الثقة بالنفس.

الى ذلك هاجم الرئيس الأميركي عضوا بارزا في الكونغرس، كان قد حذّر قبل ايام من ان تعامل ترامب مع جائحة فيروس «كورونا» والزعما المستبدين قد يتسببان في «حمام دم» للجمهوريين في مجلس الشيوخ، في انتخابات 3 نوفمبر. وكتب ترامب على تويتر قائلا ان السيناتور الأميركي بن ساس هو الأقل تأثيرا من بين 53 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ، «وانه يشكل عبئا على الحزب الجمهوري ويمثل احراجا لولاية نبراسكا العظيمة. بخلاف ذلك، هو مجرد رجل رائع».

وكان ساس قد انتقد ترامب اثنا اجتماع مع ناخبين في الولاية الأربعا الماضي، وتسال عما اذا كان الرئيس سيقود البلاد في النهاية ناحية اليسار. وبحسب نسخة من نص ما ذكر اثنا الاجتماع الافتراضي قال ساس ان «ترامب يتودد للحكام المستبدين ويغازل المتعصبين البيض».

وأضاف السيناتور ان اسلوب ترامب كقائد في التعامل مع انتشار فيروس «كورونا» لم يكن معقولا او مسؤولا او صحيحا.

وعلى الضفة الأخرى من المنافسة، سيبقى بايدن (77 عاما) الذي زار ميشيغان في اطار حملته الجمعة في بلدته ويلمينغتون في ديلاوير. لكنه اصدر بيانا للناخبين في ويسكونسن قبل ساعات من موعد وصول ترامب المرتقب اليها ركز فيه على موضوعه المفضل في مواجهة منافسه، وهو طريقة تعاطي ترامب مع ازمة «كورونا». ومن المقرر ان تجرى الخميس آخر مناظرة تلفزيونية بين المرشحين، وستكون حسب مراقبين آخر فرصة لترامب للدفاع عن نفسه امام جمهور واسع، علما ان اكثر من 21 مليون اميركي ادلوا بأصواتهم حتى الآن في اقتراع مبكر.

