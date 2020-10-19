«استخبارات الكونغرس»: «التزييف العميق» يهدد الانتخابات

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: عقدت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي جلسة حول تقنية «التزييف العميق» (deepfake) التي تم ادراجها ضمن اعلى 8 تهديدات مضللة لحملة انتخابات 2020 بعد ان حذر محللون من امكانية استغلالها في المنافسة السياسية وتزييف فيديوهات ومقاطع صوتية للمرشحين باستخدام الذكا الاصطناعي لاظهارهم وهم يقولون او يفعلون شيئا غير حقيقي يهدد مستقبلهم السياسي ويقلل فرص فوزهم بالانتخابات. و«التزييف العميق» هي تقنية تقوم على صنع فيديوهات مزيفة عن طريق استخدام برامج الحاسوب والذكا الاصطناعي، وتعمل هذه التقنية على دمج الصور ومقاطع الفيديو لشخصية ما من اجل انتاج مقطع فيديو جديد قد يبدو للوهلة الأولى انه حقيقي، لكنه في واقع الأمر مزيف. وظهرت هذه التقنية في عام 1997، حيث كان يقوم برنامج «فيديو ريرايت» بتحويل فيديو لشخص يتحدث في موضوع معين الى فيديو لنفس الشخص لكنه يتحدث في موضوع آخر، وينطق بكلمات جديدة لم يقلها في الفيديو الأصلي.