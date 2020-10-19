تظاهرات نسائية في 50 ولاية

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: تظاهرت آلاف النساء في واشنطن ومدن اخرى في الولايات المتحدة ضد مرشحة الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا وللمطالبة بعدم التصويت لترامب في الثالث من نوفمبر. وأشار المنظمون الى ان التظاهرات التي خرجت في جميع الولايات الخمسين مستلهمة من تظاهرة النساء ضد ترامب في واشنطن عام 2017 بعد يوم واحد على توليه منصبه لكن مع استمرار تفشي وبا «كورونا» فان احجام تظاهرات كانت صغيرة.

وشجع المنظمون النساء القلقات من الحضور شخصيا بسبب فيروس «كورونا» على المشاركة في «تليتون الرسائل» الذي يهدف الى ارسال خمسة ملايين رسالة تحض الناس على التصويت.

الى ذلك قامت المتظاهرات ايضا بلفتة تكريمية لقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبرغ التي تعتبر ايقونة بالنسبة الى النساء الأميركيات التقدميات بينما اعربن عن احتجاجهن على اختيار ترامب للقاضية المحافظة ايمي كوني باريت لتحل مكانها.

