الكاظمي: لا مكان لعودة الإرهاب «تحت أي مسمى»

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بغداد - الوكالات: أكد رئيس الوزرا العراقي، مصطفى الكاظمي، امس ان الارهاب وأفعاله الاجرامية، لا ينتظره الا القانون والقصاص، وأنه «لامكان لعودته تحت اي صورة او مسمى»، مطالباً بابتعاد القادة الأمنيين عن اي شأن سياسي. ووصل الكاظمي، الى محافظة صلاح الدين، رفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي، عقب الأحداث الأمنية التي وقعت السبت، والتي قامت خلالها جهات مسلحة باعدام 8 مدنيين، من اصل 12 شخصاً، تم اختطافهم في منطقةِ الفرحاتية التابعة لقضا بلد جنوبي تكريت، فيما لم يعرف بعد مصير الأربعة الاخرين.

وعقد الكاظمي، امس، اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، اكد فيه انه لا مكان لعودة الارهاب «تحت اي صورة او مسمى». وقال الكاظمي خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ان «مجيئه الى المحافظة رفقة القيادات الأمنية يأتي لتأكيد ان الدولة موجودة لحماية امن المواطنين وتثبيت اركان القانون».

واطلع الكاظمي على التحقيقات الأولية في الجريمة وأضاف ان «رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولا للوطن والقانون، لا للأفراد او المسميات الأخرى» وبيّن ان «الارهاب وأفعاله الاجرامية لا ينتظره الا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت اي صورة او مسمى» كما شدد على «ابتعاد القادة الأمنيين عن الانجرار نحو اي شأن سياسي، وأن الخوف يجب ان لايكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل اتمام التحقيقات».

وسيطرت حالة من الغضب على الشارع العراقي بعد مجزرة منطقة الفرحاتية بقضا بلد جنوبي تكريت. وقال قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللوا قنديل الجبوري ان «مفارز شرطة الطوارئ عثرت على 8 جثث تعود لمواطنين من اهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضا بلد، من اصل 12 مدنيا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية فيما لايعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين».

من جانبه اوضح محافظ صلاح الدين عمار جبر ان «جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت بخطف 12 شابا من اهالي الفرحاتية واقتادتهم الى جهة مجهولة، وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على 8 منهم تم تصفيتهم رميا بالرصاص، اغلبها في منطقة الرأس والصدر، ونجهل حتى هذه اللحظة مصير الـ4 الآخرين».

ومنح النائب في البرلمان العراقي مثنى السامرائي الحكومة في بغداد مهلة 72 ساعة لكشف نتائج التحقيق في مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين وهدد بطلب حماية دولية في حال عجز الحكومة عن تقديم الجناة. وطالب تحالف القوى العراقية الكاظمي باعادة النظر في الوضع الأمني في المحافظات المحررة وضرورة ابعاد الفصائل المسلحة عنها.

في غضون ذلك اعلن اللوا يحيى رسول الناطق باسم رئيس الوزرا العراقي مصطفى الكاظمي ان القوات العراقية لن تتوانى عن القيام بعمل عسكريٍ لاعتقال المشتبه بهم في جريمة قضا «بلد» في محافظة صلاح الدين.

