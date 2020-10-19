واشنطن: «ميليشيات إيران» تهدد أمن العراق

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: دانت وزارة الخارجية الأميركية، امس «بشدة الهجوم على مقر الديموقراطي الكردستاني في بغداد». ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان اورتيغاس، بيانا على «تويتر» جا فيه «الأنشطة الخبيثة للميليشيات المدعومة من ايران تهدد امن العراق».

ودعت الخارجية الأحزاب العراقية للتعامل بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العراق بجائحة، وبأزمة اقتصادية وبتهديد مستمر من قبل تنظيم «داعش». وعقب المجزرة التي روعت العراق وذهب ضحيتها 8 تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر، قال اللوا يحيى رسول الناطق باسم رئيس الوزرا الكاظمي «لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري لمسك متسببي جريمة بلد».

ونشر الكاظمي تغريدة اعلن فيها اعتقال بعض مرتكبي جريمة قضا بلد، وأيضاً مرتكبي حرق مقر الحزب الديموقراطي الكردي.

