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مصر تستأنف الدراسة.. إجراءات غير مسبوقة لحماية الطلاب من «كورونا»


انطلقت الدراسة في مصر، أمس، في جميع المحافظات، وسط إجراءات احترازية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، لمنع تحول المدارس ساحة جديدة لتفشي وباء كورونا. وقررت الوزارة تقسيم المراحل الدراسية على أيام الأسبوع، ليذهب التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي أربعة أيام في الأسبوع إلى الصفوف المدرسية، ومن الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي يومين في الأسبوع، لتخفيف كثافة الطلاب في الغرف الصفية. وفي فيديو نشره وزير التربية والتعليم طارق شوقي، قال، إنه في حال حدوث إصابات في المدارس، «هناك قواعد تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة لغلق فصل أو مدرسة أو مجمع مدارس وقد يصل الأمر إلى إغلاق مدارس محافظة بأكملها لمدة لا تقل عن 28 يوما». وأعلن الوزير أنه سيتم فتح موقع «منصة التعليم المصري» الأحد، وهو موجه للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، كدليل للطلاب في مكان واحد، والمكتبة الإلكترونية وكيفة الحصول على المواد التعليمية المختلفة، فضلا عن فتح قناة فضائية تعليمية جديدة باسم «مدرستنا»، الأحد أيضا وستعمل على مدار 24 ساعة.


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