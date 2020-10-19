خيتافي وقادش أسقطا برشلونة وريال مدريد

دوليه

فجر كل من قادش العائد حديثاً إلى دوري الأضواء وخيتافي مفاجأة من العيار الثقيل عندما ألحقا الخسارة الأولى هذا الموسم بريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة وصيفه بنتيجة واحدة 1-0، أول من امس في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني.

وجاءت خسارة الغريمين قبل بدء مشوارهما في المسابقة القارية العريقة منتصف الاسبوع المقبل، والكلاسيكو الساخن بينهما السبت المقبل بملعب كامب نو. وهي المرة الاولى التي يخسر فيها القطبان ريال مدريد وبرشلونة مباراتيهما قبل الكلاسيكو منذ أبريل 2003 عندما سقط ريال مدريد امام ريال سوسييداد 2-4 في سان سيباستيان، وبرشلونة أمام ضيفه ديبورتيفو بالنتيجة ذاتها.

في المباراة الأولى، يدين قادش بفوزه التاريخي الاول على النادي الملكي في عقر داره في تاريخ مواجهاتهما في مختلف المسابقات، إلى مهاجمه الهندوراسي انطونيو لوسانو صاحب الهدف في الدقيقة 16. وهو الفوز الرابع لقادش على ريال مدريد في 25 مباراة بينهما (3 تعادلات و18 خسارة)، والأول منذ مارس 1991 (1-0)، والأول خارج القواعد في 13 مباراة (تعادل واحد و11 خسارة).

وكان قادش تغلب على ريال مدريد 3-0 لكن بقرار من لجنة الانضباط في الثاني من فبراير 2015 في دور الـ32 لمسابقة الكأس المحلية، بسبب إشراكه لاعبا غير مسجل في اللائحة هو الروسي دينيس تشيريشيف في المباراة التي حسمها النادي الملكي 3-1. وهو الفوز الثالث لقادش هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة، فلحق بريال مدريد إلى الصدارة بفارق الاهداف خلفه وبفارق الاهداف أمام غرناطة الذي استعاد نغمة الانتصارات بفوزه على اشبيلية 1-0 أول من امس أيضا. وكان النادي الملكي يمني النفس بتحقيق فوزه الرابع على التوالي والحفاظ على الصدارة للاستعداد بافضل طريقة ممكنة للاستحقاقين المقبلين، بيد أن قادش فاجأه بهدف مبكر حافظ عليه حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع رغم التغييرات الكثيرة التي قام بها مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان خصوصا مطلع الشوط الثاني عندما دفع بالرباعي البرازيلي كاسيميرو وماركو أسينسيو والبرتغالي ميليتاو والاوروغوياني فيديركو فالفيردي، مكان الكرواتي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز والقائد سيرخيو راموس المصاب وايسكو. ولعب زيدان ورقته الاخيرة عندما دفع بالصربي لوكا يوفيتش مكان الالماني طوني كروس، دون أن تتغير النتيجة إضافة إلى العرض المخيب والسيئ للاعبيه.

وفي الثانية على ملعب «كولسيوم ألفونسو بيريس»، فك خيتافي عقدته المستعصية امام برشلونة سواء على ارضه او خارجها في السنوات التسع الاخيرة عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله خايمي ماتا في الدقيقة 56 من ركلة جزاء. ويعود الفوز الاخير لخيتافي على النادي الكاتالوني الى 26 نوفمبر 2011 (1-0).

وهي الخسارة الاولى لبرشلونة بقيادة مدربه الجديد مدافعه الدولي الهولندي السابق رونالد كومان، كما هي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها الفريق الكاتالوني في تحقيق الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل أمام اشبيلية 0-0.

وكان برشلونة صاحب الافضلية في المباراة وسنحت لمهاجميه العديد من الفرص ابرزها تسديدة قوية لقائده الارجنتيني ليونيل ميسي من داخل المنطقة ارتدت من القائم الايمن (20).

وخيب المهاجم الدولي الفرنسي انطوان غريزمان الامال رغم لعبه اساسيا واهدر فرصة ذهبية من انفراد عندما تلقى كرة من ميسي طوح بها فوق العارضة. وحصل خيتافي على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني اثر عرقلة المدافع التوغولي دجينيه داكونام داخل المنطقة من لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ فانبرى لها ماتا على يمين الحارس نيتو (57).

ودفع كومان بانسو فاتي والبرازيلي فيليبي كوتينيو بعدما فضل الابقاء عليهما على دكة البدلاء بسبب مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في فترة التوقف الدولية، لكن دون جدوى، بل ان خيتافي كان قريبا من التعزيز من الهجمات المرتدة ابرزها تسديدة لكوشو هرنانديز من داخل المنطقة ارتدت من العارضة (83)، وتسديدة للاعب نفسه من مشارف المنطقة فوق الخشبات الثلاث (88).

واستعاد أتلتيكو مدريد بدوره نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه سلتا فيغو 2-0.

وكان سلتا فيغو الطرف الافضل اغلب فترات المباراة، لكن خبرة لاعبي المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني كان لها دور الحسم في انتزاع النقاط الثلاث والعودة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين امام هويسكا وفياريال. ومنح المهاجم الدولي الاوروغوياني لويس سواريز التقدم لفريق العاصمة بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة، اثر تمريرة من المدافع مانويل سانشيس داخل المنطقة تابعها إلى يسار الحارس ايفان فيار (6).

وأمَّن المهاجم الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو فوز أتلتيكو مدريد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة قبل الاخيرة من الوقت بدل الضائع عندما استغل كرة مرتدة من العارضة إثر تسديدة قوية للدولي البرتغالي جواو فيليكس فتابعها برأسه داخل المرمى (90+5).

ودخل فيليكس بديلا لدييغو كوستا الذي تعرض الى اصابة في الدقيقة 50 في ضربة موجعة للقطب الثاني للعاصمة قبل حلوله ضيفا على بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب في اولى جولات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غد. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع، فيما مني سلتا فيغو بخسارته الثالثة على التوالي في رابع مباراة توالياً لم يذق فيها طعم الفوز.

