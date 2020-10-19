فوز سهل لبايرن وشاق لدورتموند

دوليه

حقق بايرن ميونيخ بطل أوروبا فوزه الثالث في أربع مباريات، بسهولة على مضيفه الصاعد أرمينيا بيليفيلد 4-1، أول من امس في المرحلة الرابعة من الدوري الالماني التي شهدت فوز لايبزيغ المتصدر على مضيفه أوغسبورغ 2-0 ودورتموند بصعوبة على أرض هوفنهايم 1-0. ويتصدر لايبزيغ الترتيب بعشر نقاط، مقابل 9 لكل من بايرن حامل اللقب في آخر 8 مواسم ودورتموند.

وتابع بايرن الذي يخوض 8 مباريات في 22 يوما هوايته التهديفية، رافعا رصيده إلى 17 هدفا في اربع مباريات، بينها ثمانية أهداف في مرمى شالكه لوحده افتتاحا. وبكّر بايرن بافتتاح التسجيل عبر توماس مولر (8). وعزّز أفضل لاعب في أوروبا البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة باضافته الثاني (26). وقبل الاستراحة، لعب مولر الى ليفاندوفسكي الذي سجل بنفس طريقة الهدف الاول (45+1). وكان ليفاندوفسكي قريبا جدا من الهاتريك لكن كرته القريبة اصطدمت بالعارضة (48)، بيد ان ماكينة بايرن لم تتوقف عن هز الشباك، فسجل مولر الرابع مترجما على باب المرمى تمريرة ليفاندوفسكي البعيدة من الجهة اليمنى (51)، ليحصد البولندي هدفين وتمريرتين حاسمتين. وسجل ريتسو دوان، لاعب الوسط الياباني المعار من ايندهوفن الهولندي، هدفا شرفيا لبيليفيلد في شباك الدولي المخضرم مانويل نوير (59). واكمل بايرن آخر ربع ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد الفرنسي كورنتان توليسو لعرقلته فابيان كلوس المنفرد (76). وبرغم النقص العددي، بقي الفريق البافاري مسيطرا ومحافظا على النتيجة حتى صافرة النهاية. وأنقذ البديلان النجمان ماركو رويس والنروجي إرلينغ هالاند فريقهما بوروسيا دورتموند وساهما بتسجيل هدف فوزه على مضيفه هوفنهايم (1-0).وكان دورتموند الذي خسر مرة واحدة هذا الموسم، في طريقه لخسارة نقطتين، قبل أن يدفع المدرب السويسري لوسيان فافر بالشاب هالاند والمخضرم رويس في الشوط الثاني، فمنحا نسمة هواء هجومية للفريق الاصفر. وانطلق هالاند (20 عاما) بمرتدة صانعا هدف الفوز لرويس، فحقق دورتموند فوزه الأول على ارض هوفنهايم في ثماني سنوات. وأكد النادي في وقت متأخر الجمعة ان لاعبَين من اصل ثلاثة جاءت نتيجتهما ايجابية لفيروس كورونا المستجد. ونجح لايبزيغ المتصدر بتحقيق فوزه الثالث على مضيفه مفاجأة بداية الدوري أوغسبورغ 2-0.وافتتح الإسباني أنخلينيو التسجيل برأسه للايبزيغ الذي بلغ نصف نهائي دوري الابطال قبل الاستراحة (45)، مسجلا هدفه الثاني في مباراتين، قبل أن يعزز الدنماركي يوسف بولسن الفارق منتصف الثاني (6). وقال مدرب لايبزيغ الشاب يوليان ناغلسمان «تحتاج إلى الفوز بهكذا مباريات إذا أردت أن تتواجد بين الاربعة الاوائل». وحقق لايبزيغ رقما قياسيا شخصيا بعدم خسارته خارج ارضه للمرة التاسعة تواليا في الدوري. وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه فولفسبورغ 1-1 بهدف يوناس هوفمان (78 من ركلة جزاء)، مقابل هدف متأخر من الهولندي فوت فيغهورست (85).

ومنحت رأسية لوكاس ألاريو بعد نصف ساعة على انطلاقة في الشوط الأول باير ليفركوزن الفوز على مضيفه ماينتس الجريح 1-0، ملحقا بالاخير خسارة رابعة في اربع مباريات.

وتابع شتوتغارت الصاعد والعريق بدايته القوية بفوزه على هرتا برلين 2-0 سجلهما مارك أوليفر-كيمف برأسية اثر ضربة حرة (9)، وغونزالو كاسترو بتسديدة بعيدة جميلة (68).

وتقاسم فرايبورغ وضيفه فيردر بريمن نقطتي التعادل (1-1)، بعد افتتاح النمسوي فيليب لينهارت التسجيل مبكرا لفرايبورغ (16)، ثم عادل نيكلاس فولكروغ سريعا (25).

