انتصار صعب لسيتي على أرسنال

دوليه

انتهت موقعة مانشستر سيتي وضيفه أرسنال على وقع فوز هام لأصحاب الأرض 1-0، أول من امس في إطار الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنكليزي.

ورفع سيتي رصيده إلى 7 نقاط من أربع مباريات بعد أن حقق فوزه الثاني هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة، فيما مني أرسنال بخسارته الثانية في الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات فتوقف رصيده عند 9 نقاط.

واستهل مانشستر سيتي المباراة بقوة بحثاً عن تحقيق فوز خاطف وسدد رياض محرز كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء ذهبت على بعد سنتيمترات قليلة من القائم الأيمن للحارس لينو في الدقيقة الثانية.

وحتى الربع ساعة الأولى كان مانشستر سيتي هو الأفضل والأخطر على المرمى إلا أن محاولات الفريق السماوي تحطمت على صخرة دفاع الأرسنال الجديدة البرازيلي غابرييل الذي نجح في التعامل مع كل كرات سيتي العرضية، على الجانب الآخر حاول رجال أرتيتا شن الهجمات المرتدة المضادة استغلالاً لسرعة ساكا وبيبي إضافة إلى بيير إيميريك أوباميانغ قائد المدفعجية. إلا أنها محاولات لم تتسم بالنجاح ولم تصل لمرحلة الخطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 23 أحرز رحيم ستيرلينغ الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد أن استغل تسديدة فيل فودن العائدة من برند لينو حارس أرسنال فأودعها الدولي الإنكليزي في الشباك بسهولة مفتتحاً التسجيل في اللقاء.

وعقب تقدم مانشستر سيتي كاد أن يكون الرد سريعاُ جداً من جانب أرسنال عن طريق ساكا الذي توغل من الجانب الأيسر وسدد كرة خاطفة أخرجها إيدرسون حارس سيتي بصعوبة إلى ركلة ركنية. وفي الدقيقة 40 كاد أرسنال أن يدرك التعادل بعد أن عرف أخيراً طريق المرمى عندما انفرد ساكا تماماً عقب عمل مشترك مع أوبا وسددها الشاب الواعد إلا أن إيدرسون أنقذها مجدداً إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني تواصل تكتيك الفريقين كما هو إذ واصل أرسنال الانكماش في محاولة لاستدراج أصحاب الأرض للاندفاع الهجومي بحثاً عن تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة إلا أن خطة الفريق اللندني لم تؤت ثمارها على الوجه المطلوب.

وفي مباراة اخرى استعاد مان يونايتد نغمة الانتصارات بقلبه الطاولة على مضيفه نيوكاسل محولاً تخلفه بهدف للوك شاو (2 خطأ في مرمى فريقه) الى فوز برباعية تناوب على تسجيلها هاري ماغواير (23) والبرتغالي برونو فرنانديش (86) وآرون وان بيساكا (90) وماركوس راشفورد (90+6).علماً أن فرنانديش أضاع ركلة جزاء على غير العادة تصدى لها حارس نيوكاسل كارل دارلو 58.وصار رصيد يونايتد 6 نقاط في المركز الرابع عشر من 4 مباريات، في حين توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة السابعة في المركز الحادي عشر من 5مباريات.

وفي لقاء ثالث فرض ساوثمبتون التعادل 3-3 على مستضيفه. وعكَّر ساوثمبتون احتفالية المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر بافتتاح غلته التهديفية في البريمير ليغ بثنائية على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنكليزية لندن. وبدا تشلسي في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثنائية فيرنر في الدقيقتين 15 و29، ثم صنع الهدف الثالث الذي افتتح به مواطنه كاي هافيرتس بدوره غلته التهديفية مع تشلسي. لكن ساوثمبتون لم يستسلم وقلص الفارق عبر داني إينغز (43) وتشي أدامس (57)، قبل أن يدرك المدافع الدنماركي يانيك فيسترغارد التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في هذه المباراة التي استمرت فيها أخطاء حارس مرمى الفريق اللندني الدولي الاسباني كيبا أريسابالاغا خصوصا الهدف الثاني للضيوف.

