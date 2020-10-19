بيكفورد وريتشارليسون يعتذران

دوليه

اعتذر ريتشارليسون مهاجم إيفرتون إلى لاعب وسط ليفربول تياغو ألكانتارا بسبب خشونته خلال التحام بينهما قبيل نهاية مباراة الفريقين في الدوري الإنكليزي أول من امس والتي انتهت بالتعادل 2-2. ورغم أن ألكانتارا نهض وعاد للعب بعد طرد ريتشارليسون وشارك في تهيئة هدف متأخر لفريقه أحرزه جوردان هندرسون قبل إلغائه إلا أنه تبين لاحقا تعرضه للإصابة. وقال ريتشارليسون في بيان: «كل من يعرف خلفيتي يعرف أنني لم أكن لاعبا عنيفا على الإطلاق».وأضاف اللاعب البرازيلي: «لم أتعمد إيذاء تياغو.. وبالفعل بعثت إليه برسالة اعتذار وأنا أفعل هذا أيضا على العلن. أتمنى ألا يكون تعرض لأي إصابة وأن يكون كل شيء على ما يرام». وواصل: «ما حدث كان سببه الإفراط في التفاني. لم أدخل هذه الكرة المشتركة بنية إيذاء تياغو». وأضاف: «عندما رأيت أن الصدام سيحدث، رفعت قدمي وضربته بركبتي، وهو أمر لا مفر منه بسبب سرعة اللعبة». وواصل: «كما أعتذر لزملائي في الفريق وفريقي والمشجعين، عقب ترك الفريق يلعب أقل عدديًا في نهاية المباراة». وأتم: “لسوء الحظ، لا يوجد شيء يمكنني القيام به لتغيير ما حدث، بخلاف التفكير والعمل والمضي قدمًا».وخرج مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك من المباراة مبكرا بسبب الإصابة بعد التحام مع حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد. وقال هندرسون إن بيكفورد حارس مرمى إنكلترا يشعر بالأسف نتيجة ما حدث رغم أنه لم يتعرض لأي عقوبة.وتابع هندرسون لاعب ليفربول في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: «جاء جوردان واعتذر لي بعد المباراة وطلب مني إبلاغ فيرجيل بذلك».