الظفيري تصدَّر «مجموعته» في رالي قبرص الدولي

دوليه

حقق بطل الراليات مشاري الظفيري أمس المركز الاول على مجموعته «merc2» في رالي قبرص الدولي في اطار بطولة الشرق الاوسط للراليات.وقال الظفيري في ختام البطولة التي انطلقت يوم السبت وانتهت أمس ان السباق «كان متعبا من حيث طبيعة الارض ووعورتها وقد واجهتنا بعض المشاكل التي استطعنا التغلب عليها وتحقيق افضل النتائج». واعرب عن فخره كمتسابق كويتي تمكن من تحدي الصعوبات للمشاركة في البطولة التي تجري في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق المركز الاول في مجموعة «merc2» للمرة السادسة والمركز الثالث في الترتيب العام.

وتوجه بالشكر لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وللنادي الدولي الكويتي للسيارات بشخص رئيس مجلس الادارة عماد بوخمسين وامين السر عيسى حمزة، والشيخ عذبي نايف الصباح والشيخ محمد خالد الجراح (دراج 965) ومدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائبيه الدكتور صقر الملا وعلي مروي.

وشارك الظفيري مع ملاحه القطري ناصر الكواري على متن ميتسوبيشي (لانسر ايفو 10) في سباق نظم على يومين تضمن في اليوم الاول ستة مراحل وفي الثاني اربعة مراحل بطول 200 كيلو متر ومشاركة 24 مشاركاً من ست جنسيات مختلفة. وكان الظفيري توج العام الماضي لتصدره بطولة الشرق الأوسط للراليات 2019 في مجموعة (merc2) وهو خامس انجاز حققه حينها بتصدره هذه المجموعة في بطولة الشرق الأوسط للراليات (اعوام 2013 و2014 و2017 و2018 و2019).

