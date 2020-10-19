إبراهيموفيتش قاد ميلان إلى الفوز في «دربي الغضب»

دوليه

تربّع ميلان على عرش الصدارة بالعلامة الكاملة بعد فوزه 2-1 على انتر في دربي ميلانو أول من امس ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الايطالي، الذي شهد تعثراً مفاجئاً ليوفنتوس حامل اللقب أمام كروتوني 1-1 وفوزاً كبيراً لنابولي 4-1 على أتالانتا.

وحسم المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش المتعافي من كورونا دربي ميلانو (2-1) بتسجيله هدفين مبكرين في مرمى انتر، معززاً صدارة فريقه الذي لم يخسر او يتعادل بعد.

وسجل زلاتان العائد الى التشكيلة بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد هدفي ميلان في اول ربع ساعة (13 و16)، فيما سجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدف انتر الوحيد (29). وانفرد ميلان بـ12 نقطة في الصدارة، مستغلاً خسارة أتالانتا الكبيرة 4-0 أمام نابولي في وقت سابق. وبدأ ديربي مدينة ميلانو بضغط هجومي من انتر الذي عانى مدربه أنتونيو كونتي من غيابات كثيرة بسبب فيروس «كوفيد-19». وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى، بعدما اخترق المغربي أشرف حكيمي دفاع ميلان من الجهة اليمنى ومرر عرضية أبعدها الدفاع. لكن خطأ من مدافع انتر الصربي ألكسندر كولاروف، منح ميلان ضربة جزاء بعدما عرقل ابراهيموفيتش، سجلها الأخير على مرحلتين في الدقيقة 13، بعدما صدها الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش في المرة الأولى. وعزز «ابرا» تقدم ميلان في الدقيقة 16، بعدما انبرى لعرضية من البرتغالي الشاب رافايل لياو، أسكنها في الشباك الى يسار الحارس. وكثف انتر بعد ذلك هجماته على مرمى «روسونيري»، أفضت الى تسجيل لوكاكو هدف التعادل في الدقيقة 29 حين أكمل عرضية من الكرواتي ايفان بيريشيتش. وألغى الحكم ضربة جزاء كان منحها لانتر في الدقيقة 74، بعدما عرقل دوناروما لوكاكو داخل منطقة الجزاء، بداعي تسلل الأخير. كما أضاع لوكاكو فرصة محققة في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع، عندما تواجه مع الحارس ووضعها خفيفة بين يديه. وفشل يوفنتوس بالتقدم الى المركز الثاني خلف ميلان، واكتفى بالمركز الرابع بثماني نقاط، بعد تعثره بشكل مفاجئ أمام كروتوني 1-1، في ظل غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاصابته بفيروس كورونا واراحة عدد من اللاعبين استعداداً لدوري أبطال أوروبا. وعانى نادي «السيدة العجوز» أمام كروتوني الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 12 من ضربة جزاء سجلها النيجيري سيميون نوانكوو الى يسار الحارس المخضرم جانلويجي بوفون.

لكن يوفنتوس تمكن من ادراك التعادل عن طريق الاسباني ألفارو موراتا، بعد عرضية من الوافد الجديد فيديريكو كييزا (29).

لكن كييزا، الذي لعب أولى مبارياته مع يوفنتوس، نال بطاقة حمراء في الدقيقة 60 بعد تدخل ضد لاعب وسط كروتوني لوكا تشيغاريني. وأهدر يوفنتوس فرصاً عدة للتسجيل، أبرزها في الدقيقة 42 عندما أضاع مانولو بورتانوفا انفراداً بالحارس أليكس كورداز. وفي الدقيقة 63، سدد السويدي ديان كولوشيفسكي كرة، ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس. وألغى الحكم هدفاً لموراتا في الدقيقة 76، بداعي التسلل، بعد تدخله في تسديدة للكولومبي البديل خوان كوادرادو. وقبيل ذلك، دك فريق نابولي شباك أتالانتا برباعية (4-1) وأقصاه من الصدارة، مفرغاً سخطه من قرار تخسيره 0-3 بسبب تغيّبه عن مباراة يوفنتوس الأسبوع الماضي. وسجل لنابولي المكسيكي هيرفينغ لوزانو (23 و27) وماتيو بوليتانو (30)، والنيجيري فيكتور أوسيمهين (43)، فيما سجل الهولندي سام لامرز هدف أتالانتا الوحيد (69).

ويأتي فوز نابولي في الأسبوع الذي شهد حسم نقطة من رصيده وتخسيره مباراة المرحلة الماضية مع يوفنتوس بسبب تغيّبه، تذرعاً باصابة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا.

وكتب مالك نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس في تغريدة على تويتر «نابولي الرائع! خسارة عدم التمكن من اللعب ضد يوفنتوس في تورينو». وعاد نابولي بالتالي الى فرق الطليعة رافعا رصيده الى ثماني نقاط في المركز الثالث.

وتعد الخسارة قاسية جداً لأتالانتا الذي كان سجل 13 هدفاً في مبارياته الثلاث الأولى ما خوله التربع على الصدارة. وسقط لاتسيو على ارض سامبدوريا 3-0، ليعجز عن تحقيق الفوز للمرة الثالثة تواليا. وهيمن سامبدوريا على المباراة، فافتتح التسجيل برأسية المخضرم فابيو كوالياريلا، بعد تمريرة عرضية من توماسو أوجيلو (33)، الذي سجل بدوره الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (42). وعزز الدنماركي ميكيل دامسغارد الفارق لسمبدوريا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (74).

