«المشاريع والإرث» ناقشت تحديات الأمن السيبراني

دوليه

شاركت اللجنة العليا للمشاريع والارث القطرية في فعاليات قمة ومعرض مستقبل التكنولوجيا الافتراضي الأول الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي في عمان على مدار يومين.

وناقشت اللجنة التحديات الراهنة على صعيد الأمن السيبراني، والانجازات التي حققتها في اطار الاعداد لبطولة كأس العالم «قطر 2022».

وشهدت الجلسات النقاشية مشاركة واسعة من الخبراء في مجالات تقنية متنوعة كالأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، والتحول الرقمي، وانترنت الأشياء، وتقنيات سلسلة الكتل «البلوك تشين»، والتكنولوجيا المالية، وخدمات الجيل الخامس للاتصالات.

وأكدت مريم المفتاح مديرة تكنولوجيا المعلومات باللجنة العليا للمشاريع والارث أهمية الأمن السيبراني والمخاطر التي تواجهها المؤسسات في الآونة الأخيرة مع تسليط الضوء على الفعاليات الرياضية الكبرى، وأخطر التحديات في هذا المجال. واستهلت المفتاح الجلسة المخصصة للأمن السيبراني بالحديث عن مخاطر الجرائم الالكترونية والخروقات الأمنية للبيانات وفشل نظم المعلومات والتي جاءت في المرتبة الأولى لهذا العام ضمن قائمة المخاطر العشر الرئيسة للأعمال حول العالم في العام 2020. وقالت ان تلك التهديدات قد يصل بها الحد الى التوقف التام لأنشطة المؤسسات في ظل الاعتماد الحالي على الوسائل التقنية الحديثة والنمو السريع في استخدام الخدمات الذكية كانترنت الأشياء وخدمات التخزين السحابي وغيرها.

وأضافت: «لا تقتصر التهديدات على المؤسسات الكبرى وحسب، بل تمتد كذلك الى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على حد سواء»، مستشهدة بأمثلة من أولمبياد بكين ولندن في العامين 2008 و2012، وبطولات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل وجنوب أفريقيا في عامي 2010، و2014، والتي استهدفت خلالها الهجمات الالكترونية المواقع الالكترونية للمنظمين، وكذلك عمليات الاحتيال المنظمة التي تعرض لها الأفراد، والدروس المستفادة منها.

