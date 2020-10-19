ديبالا متذمر من قرار بيرلو

دوليه

أظهر الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، عدم رضاه عن البقاء على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة، خلال تعادل فريقه مع كروتوني 1-1، أول من امس في الجولة الرابعة من الدوري الايطالي. وكتبت فابيانا ديلا فالي مراسلة صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» الايطالية على «تويتر»: «أتساءل.. ما هدف احضار ديبالا الى كروتوني ان لم يشارك؟». وأضاف «اذا لم يكن في وضع يسمح له باللعب، ألم يكن من المنطقي تركه يتدرب في تورينو؟». وقام ديبالا بعمل اعجاب على التغريدة التي تنتقد قرار المدرب أندريا بيرلو، لكنه عاد وأزاله عقب بضع دقائق. وكان بيرلو برر عدم الدفع بديبالا في المباراة رغم حاجة الفريق لجهوده، الى أن اللاعب الأرجنتيني لم يتدرب لفترة كبيرة كي يشارك في المواجهة.