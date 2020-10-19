الهلال تجاوز العين

دوليه

تغلب الهلال على مضيفه العين بهدف دون رد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز اول من امس ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي. وسجل هدف اللقاء الوحيد علي البليهي (49). ورغم سيطرة الهلال على مجريات الشوط الأول، الا أن العين كاد يخطف هدفا لولا أن كرة النيجيري بيتر نوراه الرأسية اعتلت العارضة بقليل (5). ونجح محمد الشمري في انقاذ مرماه من هدف محقق، عندما تصدى لرأسية محمد جحفلي وحولها للركنية (7). وتهيأت فرصة للهلال لقص شريط الأهداف ولكن كرة السوري عمر خربين مرت بجانب القائم (11). ومن خطأ فادح، فوّت العين فرصة محققة عندما خطف نوراه الكرة من البليهي وانفرد بالمرمى، لكنه تباطأ في تسديدها ليتدخل الدفاع وتفقد خطورتها (19). ومع انطلاقة الشوط الثاني، اخذ الهلال الأسبقية عندما استقبل المدافع البليهي كرة نفذت من ركلة حرة ولعبها مباشرة داخل المرمى (49). وبعد الهدف، واصل الهلال سيطرته المطلقة، وكاد يعزز تقدمه بهدف ثان ولكن كرة خربين مرت من أمام المرمى (72). اتبعه الفرنسي بافيتيمبي غوميس بكرة قوية مرت بمحاذاة القائم (75)، قبل أن يتصدى الشمري لكرة الفرنسي الانفرادية (77). وانتزع الشباب ثلاث نقاط ثمينة عندما تغلب على ضيفه أبها 1-0 بهدف السنغالي ماكيتي ديوب (29) على ملعب الأمير فيصل بن فهد. وقلب الوحدة الطاولة على ضيفه القادسية في الوقت القاتل، عندما حول خسارته بهدف حتى الدقيقة 88 الى فوز 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. تقدم القادسية أولا من نقطة الجزاء بواسطة حسن العمري (31) ورد الوحدة بهدفين سجلهما الأسترالي ديمتري بيتراتوس (89 من ركلة جزاء) واحمد عبده (90+5). وتقاسم التعاون والفيصلي نقاط مباراتهما (1-1) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.