الأهلي يضع قدماً في نهائي «أبطال أفريقيا»

دوليه

وضع الأهلي المصري قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الثمين خارج الديار على الوداد المغربي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما بالمغرب اول من امس في ذهاب نصف النهائي.

أحرز هدفي الأهلي محمد مجدي أفشة وعلي معلول من ركلة جزاء في الدقيقتين 4 و62.

وباتت مهمة الأهلي سهلة الى حد كبير في لقاء العودة يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة حيث يكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة وحتى الخسارة بهدف نظيف للتأهل رسميا للنهائي.

أما الوداد فباتت مهمته صعبة حيث بات مطالبا بالفوز بثنائية على الأقل لمعادلة نتيجة الذهاب ثم البحث عن هدف التأهل.

وبدأ الأهلي المباراة مهاجما وفي الدقيقة الرابعة ارتكب يحيى جبران مدافع الوداد خطأ قاتلا بعدما فشل في تمرير الكرة ليضغط عليه أفشة ويحصل على الكرة وينطلق منفردا بالمرمى من مسافة طويلة وسددها في المرمى محرزا الهدف الأول.

الهدف أحبط لاعبي الوداد منذ البداية ومنح دفعة معنوية كبيرة لبطل مصر الذي سيطر على اللقاء وتفوق في وسط الملعب وضغط على صاحب الكرة ما أجبر الوداد على لعب الكرات الطويلة.

وكان دفاع الوداد مهتزا للغاية وهو ما منح الأهلي الفرصة لشن بعض الهجمات الخطيرة لكنه لم يسجل هدف التعزيز.

وفي الدقيقة 39 انفراد جباجبو بالحارس الشناوي الذي ارتكب خطأ ليعلن الحكم عن ركلة جزاء أكدها بعد اللجوء لتقنية «الفار» لكن بديع أووك ضيعها بعد تصد ناجح للشناوي على مرتين.

وأخرج موسيماني مدرب الأهلي قبل انطلاق الشوط الثاني أليو ديانج ودخل بدلا منه حمدي فتحي وفي الدقيقة 56 انفرد حسين الشحات بالحارس التكناوتي لكن الأخير تدخل بنجاح ليضيع لاعب الأهلي فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 60 الحكم أعلن عن ركلة جزاء للأهلي من محاولة لأجاي حيث سدد كرة اصطدمت بيد لاعب الوداد سجل منها علي معلول الهدف الثاني. وفشل الوداد في تقليص الفارق في ظل خبرات الأهلي الذي سير اللقاء كما يريد حتى النهاية.

