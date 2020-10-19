مدرب الوداد: لن نستسلم.. سنقاتل في «الإياب»

دوليه

أبدى المدير الفني للوداد المغربي، الأرجنتيني غاموندي، حزنه الشديد، بعد خسارة فريقه أمام الأهلي 0-2، في المباراة التي أقيمت بينهما اول من امس على ستاد محمد الخامس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال غاموندي: «أشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين». وأضاف: «واجهتنا ظروف صعبة قبل المباراة بسب الارهاق وغياب بعض اللاعبين، الأمر الذي دفعني لاشراك 3 لاعبين، وهم غير جاهزين من الناحية الفنية». وأوضح: «قدمنا مستوى جيداً في الشوط الأول وأهدرنا ضربة جزاء، وهدف الأهلي المبكر الذي جاء من خطأ دفاعي أربك حساباتنا». وتابع: «لن نستسلم في مباراة العودة، اذ سنستعيد كامل عناصرنا، وسنلعب من أجل الفوز.. سنقاتل في موقعة الاياب لتحقيق الانتصار وتعويض الخسارة».

