العربي يفتتح مشواره بمواجهة الجهراء

محلية

يفتتح العربي اليوم مشواره في دوري التصنيف بمواجهة الجهراء اليوم على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الثانية من المسابقة والتي تشهد اليوم أيضا لقاءي الفحيحيل مع كاظمة على ملعب الشباب، والصليبخات مع الساحل على ملعب ثامر، على أن تستكمل الجولة غدا بأربعة لقاءات تجمع خيطان مع السالمية، والكويت مع الشباب، وبرقان مع القادسية، واليرموك مع التضامن ويغيب عن النصر عن هذه الجولة. واستراح الأخضر في الجولة الأولى التي شهدت فوز الكويت على خيطان 4-0، والقادسية على التضامن 3-2، والفحيحيل على الصليبخات 2-0، والساحل على اليرموك 3-1، والنصر على الشباب 2-1، فيما تعادل كاظمة مع السالمية 1-1، وبرقان مع الجهراء بالنتيجة ذاتها.

ويطمح الأخضر الى الظفر بنقاط المباراة الثلاثة وتسجيل بداية قوية تؤكد عودته الى المنافسة على الألقاب بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في القسم الثاني من الموسم الماضي والذي توجه بالفوز بلقب كأس الأمير على حساب الكويت في آخر مسابقات الموسم.

ويمنح نظام المسابقة هذا الموسم الفرصة لمدرب الأخضر اللبناني باسم مرمر من أجل العمل على بناء الفريق وتجربة اللاعبين خصوصا أن الهدف في هذه المرحلة هو ضمان البقاء ضمن المراكز العشرة الأولى من أجل اللعب في الدوري الممتاز الموسم المقبل. ومن المتوقع أن يواصل مرمر السياسة التي انتهجها الأخضر منذ الموسم الماضي بالاعتماد على اللاعبين الشباب أمثال محمد صفر وحسين أشكناني وبندر السلامة وحسن حمدان وجمعة عبود بالاضافة الى جابر العجاجي وحسون حسون.

ويفتقد العربي اليوم مدافعه السوري أحمد الصالح الذي شارك مع منتخب بلاده الأسبوع الماضي وسيغيب لمدة أسبوعين، وبالمثل يعقوب الغاني عيسى يعقوبو الذي سافر الى بلاده لقضاء اجازته.

في المقابل، يبحث الجهراء الذي يقوده المدرب الصربي زوران ملينكوفيتش عن الفوز الأول بعد تعادله المخيب في الجولة الأولى مع برقان 1-1.

وفي المباراة الثانية، يطمح كاظمة القادم من تعادل مع السالمية الى تجاوز عقبة الفحيحيل المنتشي بالفوز على الصليبخات في الجولة الأولى. ويضع البرتقالي هذا الموسم آمالا كبيرة على مجموعة من الشباب يقودهم المدرب الاسباني روبرتو بيانكي من أجل العودة الى المنافسة على الألقاب بعد المستوى القوي الذي ظهر به الفريق في كأس الأمير.

وفي المباراة الثالثة، يتطلع الساحل الى تحقيق فوزه الثاني على الصليبخات، في لقاء تميل فيه الكفة لمصلحة الأول بعد العرض القوي الذي قدمه أمام اليرموك في الجولة الأولى بقيادة محترفيه البرازيليين.

