كاظمة يحذر «مؤقتة الطائرة» من إلغاء الموسم

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وجّه نادي كاظمة كتابا الى أمين سر اللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد الكرة الطائرة يطالب فيه بتطبيق توصيات الاتحاد الدولي للعبة بعدم اشراك المحترفين الجدد فيما تبقى من منافسات الموسم المعلق 2019-2020 منذ شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. كما طالب كاظمة باعتماد قرار الاتحاد السابق باعتباره فائزا في مباراته المؤجلة أمام الكويت الذي تخلف فيها الأخير عن الحضور ما منح كاظمة الفوز بالانسحاب بنتيجة 3-0، كما حذر الكتاب بشدة من الغاء الموسم الأمر الذي سيحرم كاظمة من المنافسة على اللقب كونه استعد بشكل مكثف وقام بتجديد عقد محترفه الدومنيكاني الفيس كونتريراس. وكانت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة عينت في اجتماعها غير العادي الاسبوع الماضي لجنة مؤقتة من خمسة اعضاء هم بدر الكوس رئيسا، ومؤيد شهاب نائبا للرئيس، وعبدالرحمن السهو امينا للسر، ومالك العنزي امينا للصندوق، وحسين عاشور عضوا. وستكون أول مهام اللجنة الخماسية الدعوة الى انتخابات للاتحاد خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما. وجاء تعيين اللجنة المؤقتة بعد استقالة خمسة اعضاء من المجلس السابق ما جعله منحلا بحسب النظام الاساسي لتدعو اللجنة الأولمبية لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للاندية لتشكيل اللجنة الخماسية. واشار كاظمة في كتابه الى ضرورة احالة المواضيع التي عرضها ممثل النادي خالد البحوه في اجتماع الجمعية العمومية والى توصيات ممثل الاتحاد الدولي للعبة فابيو أزفيدو الذي حضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو. ورفض كاظمة مشاركة اللاعب المحترف الذي صدرت بطاقة انتقاله الدولية للموسم الرياضي 2020-2021 في استكمال الموسم المعلق 2019-2020 وذلك لمخالفة قرار الاتحاد الدولي الذي أكد في أربع كتب موجهة الى الاتحاد السابق على ضرورة اكمال الموسم بالقائمة السابقة دون تغيير. كما رفض كاظمة في كتابه الغاء الموسم المعلق نظرا لأنه النادي الوحيد الذي لديه لاعبا اجنبيا مؤهلا للمشاركة في البطولة بعد أن اتبع الاجراءات القانونية والمالية وانه ليس من العدالة أن يضيع حق النادي وفرصته في تحقيق بطولات الاتحاد، مؤكدا انه من الضروري احتساب نقاط مباراة الفريق مع الكويت لصالح البرتقالي واعتماد انسحاب الكويت من اللقاء لعدم حضوره رغم توافر كافة أركان اقامة المباراة من تواجد الطاقم التحكيمي بحضور رئيس لجنة الحكام وتواجد الفريق المنافس (كاظمة) في الصالة بالاضافة الى جاهزية الصالة وفقا للمعايير والاشتراطات الصحية.

