تغريدات غير مكتوبة

محلية

الدوري الأسترالي لكرة القدم ينطلق يوم 27 ديسمبر المقبل، ودورينا انطلق في 15 اكتوبر مع ان حالات الاصابة في استراليا 27 الف تقريبا والشفاء 25 الف بينما بلغت الاصابات عندنا اكثر من 115 الف اصابة... دوريهم محترف ودورينا هواة يبدو عوائد حقوق النقل متحكمة بالموضوع!

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر بعد التشاور مع الاتحاد الكويتي وجميع الأطراف المعنية، تأجيل بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 لتقام عام 2021 ، توقعنا الاتحاد الكويتي يشاور نفسه على انطلاق الموسم الجديد.

اللي صاير في اتحاد الكرة الطائرة معروف هدفه.. لكن الجميع اختار أطول الطرق لتنفيذه.

اللي كانوا متفاءلين أن تقنية فيديو الحكم المساعد راح تحسن من الاداء التحكيمي راجعوا حساباتهم بعد حادثة فان دايك والحارس بيكفورد... المثال مو محلي عشان محد يزعل.

