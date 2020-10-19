الفحيحيل بطل «كأس الطاولة»

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توج الفحيحيل بطلا لكأس الاتحاد لكرة الطاولة للموسم 2019-2020 بعد تغلبه على التضامن أول من أمس في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 على صالة نادي القادسية، فيما حصد الساحل المركز الثالث بعد فوزه على برقان بنتيجة 3-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت علي صالة نادي خيطان، على أن يختتم الموسم المرحل بسبب وباء كورونا الثلاثاء 27 أكتوبر الحالي بالبطولة الفردية للسن العام على صالة نادي الفحيحيل.

وتمكن نجوم «طاولة» الفحيحيل والمنتخب الوطني الأخوين ابراهيم وسالم الحسن وعبدالله المكيمي، من حسم المواجهة النهائية مبكرا، حيث تغلب في المباراة الأولى سالم الحسن على سالم الصلال بثلاثة أشواط للاشيء (11/6، و11/6، و11/1)، وفاز ابراهيم الحسن في المباراة الثانية على مشعل حسن بثلاثة أشواط دون رد (11/2، و11/6، و13/11)، وأنهى المواجهة عبدالله المكيمي بالفوز على نظيره حسين العجمي بثلاثة أشواط للاشيء وبنتيجة (11/7، و11/6، و11/4)، فيما حسم منصور العنزي وحسين البحراني وأحمد مندني مباراة المركز الثالث لمصلحة الساحل.

وبارك رئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس للجهازين الفني والاداري واللاعبين فوزهم بالكأس والمحافظة على حصد ألقاب دوري وكاس السن العام للموسم الثالث تواليا، وقال:» جاء التفوق نتيجة طبيعية للعمل الجاد للجهازين الفني والاداري واللاعبين، وحرصهم على تجاوز الصعاب التي واجهتهم خلال جائحة كورونا للمحافظة على الانجازات ومواصلة الظفر بالألقاب، ونتطلع في الفترة المقبلة للمضي قدما والمنافسة على المراكز الأولى البطولات الخارجية، حيث تنتظرنا البطولة الخليجية للأندية، وبطولة الأندية العربية أبطال الدوري والمزمع اقامتها في بيروت ديسمبر المقبل، وكذلك بطولة أندية غرب آسيا»، لافتا الى أن مجلس الادارة سوف يواصل دعم جميع الفرق المتميزة واللاعبين الموهوبين بالنادي، بالاضافة الى تقديم كافة أوجه الدعم للألعاب التي تسعى للمنافسة.

