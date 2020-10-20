رسالة من سمو أمير البلاد إلى ملك الأردن

وطن النهار

تسلم الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية، امس رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ، نقلها وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر.

وحمّل الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر تحياته إلى سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد ، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين.

وتناول اللقاء آليات توسيع التعاون الثنائي في المجالات كافة، والجهود المشتركة للتصدي لوباء كورونا وآثاره الإنسانية والاقتصادية، وجرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والكويت، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.

كما بُحثت التطورات الإقليمية؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكّد الملك عبدالله الثاني موقف الأردن الثابت تجاهها، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الاردني د. بشر الخصاونة، عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بالكويت وتميزها في المجالات كافة، والحرص على الارتقاء بها إلى مجالات وفضاءات أرحب.

وشدد لدى استقباله وزير الخارجية الشيخ د.احمد الناصر والوفد المرافق، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، والسفير الكويتي في الأردن عزيز الديحاني، أن العلاقات الأردنية الكويتية تعد نموذجا للعلاقات بين الدول بفضل الرعاية والاهتمام الذي تحظى به من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

ولفت الدكتور الخصاونة إلى أن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب تضافر الجهود المشتركة لتعظيم مساحات العمل العربي المشترك وإعادة بناء منظومة العلاقات العربية.

واشاد رئيس الوزراء بهذا الصدد بمواقف الكويت الداعمة لمسيرة العمل العربي المشترك، وسعيها لتعظيم القواسم المشتركة التي تجمع الأمة في منعطفات صعبة مرت بها.

واشاد الخصاونة بالتعاون التنموي القائم بين الأردن والكويت، والحرص على استقطاب المزيد من الاستثمارات الكويتية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الكويتيين، لافتا بهذا الصدد إلى أن جائحة كورونا ورغم تداعياتها على مختلف القطاعات إلا أنها شكلت فرصا لقطاعات واعدة يمكن للبلدين الاستثمار فيها.

بدوره، أكد مبعوث صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر «خصوصية» العلاقة الكويتية - الأردنية.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي عقب اجتماعين ثنائي وموسع في العاصمة عمان ان زيارته الرسمية إلى الأردن تأتي لنقل رسالة من سمو امير البلاد الى العاهل الأردني تتضمن «أبلغ التقدير والامتنان لمشاطرة الكويت العزاء بوفاة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه».

وأضاف انه ينقل كذلك رسالة تقدير أخرى تتعلق بالموقف الأردني الداعم لدولة الكويت في بداية جائحة «كورونا» حينما أرسلت المملكة طائرات مساعدات لدعم جهود مكافحة الفيروس، مشددا على أن «هذا الموقف ليس بغريب على الاشقاء في الأردن».

وحول العلاقات الدبلوماسية (الكويتية - الاردنية) أكد الشيخ أحمد الناصر أنها ستدخل العام المقبل عامها الـ60 والذي يتزامن مع احتفالات الأردن بمئة عام على قيام المملكة، معربا عن أصدق الأماني للاردن بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وفي هذا الإطار أكد أهمية اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية - الأردنية في دورتها الخامسة الذي سيعقد في الكويت العام المقبل مشدد على أهمية اللجنة في وضع اطار مؤسسي لقياس مدى التطور في العلاقات المشتركة في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية في المنطقة والعالم قال الشيخ احمد الناصر ان القضايا الإقليمية والدولية والتحديات «متصاعدة ومتسارعة» ما يستدعي تنسيقا متواصلا ومستمرا «ونحن مستمرون على نهج قيادتينا في هذا المجال».

وأكد بهذا الصدد تطابق الرؤى والمواقف بين الكويت والأردن حيال قضايا الامتين العربية والإسلامية.

من جانبه جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مشاعر التعازي بوفاة سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد مستشهدا بتعزية العاهل الأردني حين قال «كان سمو الامير الراحل زعيما حكيما وقائدا استثنائيا محبا للاردن واميرا للإنسانية كرس حياته من اجل خدمة الكويت والقضايا العربية ورأب الصدع».

واعرب الصفدي عن تمنياته للكويت بالمزيد من الامن والاستقرار في ظل قيادة سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد.

وحول زيارة الشيخ أحمد الناصر للأردن الذي يزورها للمرة الأولى كوزير للخارجية قال إنها تعكس متانة وصلابة العلاقات (الأردنية - الكويتية).

وذكر ان الجانبين أجريا خلال الزيارة مباحثات تعكس التعاون الثنائي في مختلف المجالات بخاصة وان البلدين يحتفلان العام المقبل بالعام ال60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

واضاف ان العلاقات الأردنية- الكويتية عاشت «ستة عقود من العمل المستمر على تعزيز وتطوير التعاون، وهو ما انعكس بشكل عملي على المجالات كافة».

واكد ان الكويت هي اكبر مستثمر عربي وثاني اكبر مستثمر دولي في المملكة لافتا إلى المشاريع التنموية التي مولها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في الأردن بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار علاوة على الدعم الكويتي المستمر للمملكة في المجالات والقطاعات الاخرى.

وأعرب عن الامتنان لاحتضان الكويت نحو 60 الف اردني «يعيشون وكأنهم في بلدهم» كما عبر عن اعتزاز الأردن بوجود نحو أربعة الاف طالب كويتي يدرسون في جامعات وكليات المملكة.

وعن نتائج الاجتماع مع الشيخ احمد الناصر قال الصفدي ان الجانبين بحثا أهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد دورتها المقبلة في الكويت موضحا ان الجانبين سيعملان على الاعداد جيدا للاجتماع للخروج بنتائج ملموسة تقوي العلاقات وتزيد التعاون بشكل ملموس وتدفعها نحو رحاب أوسع.

واضاف أنه تباحث والشيخ احمد الناصر حول تحديات مواجهة تبعات جائحة(كورونا) التي تستدعي «تعاونا ثنائيا مثمرا» لا سيما في قضيتي الامن الغذائي والدوائي وغيرهما من القضايا التي يجب التعامل معهما.

وفيما يخص التعاون ازاء القضايا الاقليمية قال ان العلاقة «القوية» بين البلدين تتجلى في التنسيق المشترك وبذل الجهود لخدمة القضايا العربية وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة.

وأكد موقف البلدين على مركزية القضية الفلسطينية وعلى ضرورة انهاء الصراع بشكل عادل يضمن حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وبالنسبة للقضية السورية أكد الصفدي اتفاق البلدين على أهمية تكثيف العمل لانهاء الازمة السورية وفق حل سياسي يحمي سورية وشعبها. وفيما يتعلق بالأوضاع في العراق اكد ايضا أن أمن واستقرار العراق الشقيق «هدف إستراتيجي» يهم الأردن والكويت معا.

وكان مبعوث صاحب السمو أمير البلاد قد وصل والوفد المرافق له إلى العاصمة الأردنية أول أمس الأحد في زيارة رسمية ليوم واحد.

وكان مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر التقى بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ايمن الصفدي أمس الاثنين على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الأردنية عمان اذ تناول اللقاء مجمل العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تم التباحث حول آخر التطورات التي تشهدها المنطقة ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعقد الجانبان عقب اللقاء مؤتمرا صحافيا تم خلاله استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما تم بحثه خلال اللقاء.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي وسفير الكويت لدى المملكة الاردنية الهاشمية عزيز الديحاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين الشقيقين.

