إزالة مخيمات خالفت القرارات الاحتياطية لـ «كورونا»

وطن النهار

قامت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فرع الأحمدي بأمر من لجنة المخيمات بازالة 9 مخيمات مخالفة تمت اقامتها في المناطق التابعة لها.

وأكدت البلدية أن ذلك جاء من منطلق حرص البلدية على التقيد بكل الشروط والضوابط التي وضعتها البلدية في هذا الخصوص، ولاسيما أن البلدية قامت بحظر التخييم هذه الفترة، استنادا الى التقارير الصحية لوزارة الصحة التي أوصت بالالغاء حفاظا على سلامة المواطنين بسبب انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19» استنادا لتقارير عالمية تفيد بوجود موجة أخرى من الوباء على أن يتم مراجعة القرار بشأن الالغاء بعد الرجوع لتقارير وزارة الصحة في 15 ديسمبر المقبل.

من جانب آخر، نفذت بلدية محافظة مبارك الكبير جولة ميدانية على المحلات والأسواق المركزية ومحال التجزئة والأسواق الموازية والمجمعات التجارية بمنطقتي صبحان والمسيلة.

وأكد رئيس فريق الطوارئ ناصر الهاجري أن الجولة جاءت للتأكد من التزام أصحاب المحال والمجمعات التجارية بتنفيذ الاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات السلطات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» فضلا عن التأكد من التزام المحلات باشتراطات لائحة المحال والاعلانات. وأشار الى أن الجولة اسفرت عن تحرير 7 مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي داعيا أصحاب المحال والمجمعات التجارية الى الالتزام بالاشترطات الصحية من خلال اتخاذ جميع التدابير والاجراءات الوقائية بارتداء القفازات والكمامات والزام الجمهور بالحفاظ على التباعد الجسدي تجنبا للمخالفة، لافتا الى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المحال بجميع مناطق المحافظة للتأكد من التزام المحلات بلائحة المحال والاعلانات وتطبيق المحلات للاشتراطات الصحية.

