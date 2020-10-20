«الصحة»: 686 إصابة جديدة بـ «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس الاثنين تسجيل 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 116832 في حين تم تسجيل تسع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 710 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند لـ «كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7516 حالة.

وأشار السند إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 6002 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 834167 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 746 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 108606 حالة.

من جانب اخر، أعلنت الرابطة الكويتية لهشاشة العظام امس الاثنين مواصلة جهودها التوعوية بمرض هشاشة العظام مشيرة في هذا الصدد الى أن نسبة الاصابة بهذا المرض بين النساء في الكويت هي من النسب العالية عالميا.

جاء ذلك في تصريح رئيسة وحدة الغدد الصماء بالمستشفى الأميري رئيسة الرابطة الكويتية لهشاشة العظام د. نادية العلي لـ «كونا» بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام الذي يصادف 20 اكتوبر من كل عام.

وبينت العلي أن 35% من النساء فوق سن الخمسين يعانين من المرض والكسور بينما تبلغ نسبة الرجال 20%، لافتة الى ان مخاطر الاصابة بالمرض تكمن في الكسور التي ترتفع نسبة الإصابة بها في الكويت عنها في الدول المجاورة خاصة كسور الورك والفخذ.

واضافت أن الكسور الناجمة عن هشاشة العظام يمكن أن تشكل خطرا على الحياة وأن تتسبب بالإعاقة على المدى الطويل.

وأشارت الى أن الوقاية من مضاعفات هشاشة العظام تعتمد على ركيزتين أساسيتين أولاهما الالتزام بنمط حياة صحي في جميع المراحل العمرية والثانية الكشف المبكر عن هشاشة العظام وخاصة للأشخاص الذين يملكون عوامل خطورة للاصابة بالمرض.

وأكدت استمرار الرابطة بوضع استراتيجية للكشف وعلاج المرض والتي بدأتها منذ عام 2009 وذلك لتوحيد طرق التشخيص والعلاج بين الأطباء. وذكرت أن مرض هشاشة العظام يعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في العالم فتبعا للمؤسسة الدولية لهشاشة العظام يوجد حوالي 200 مليون شخص مصاب بهذا المرض وهو السبب الرئيس لكسور العظام لدى 8?9 ملايين شخص سنويا ففي دول عدة تتعرض امرأة من بين ثلاث نساء ورجل من بين خمسة رجال فوق سن الخمسين للاصابة بالكسور الناتجة عن هشاشة العظام.

