«المواشي»: المصابون بـ «كورونا» خاضعون للعزل.. لا داعي للقلق

وطن النهار

أكدت شركة نقل وتجارة المواشي إصابة بعض أفراد طاقم سفينتها «المسيلة» ب?يروس كورونا المستجد، حيث أوضحت في بيان أن سفينتها «المسيلة» غادرت آخر ميناء بالخليج العربي بتاريخ 2 أكتوبر الحالي متوجهة إلى أستراليا بعد تبديل كامل طاقم السفينة بطاقم آخر حاصل على شهادتي فحص سلبيتين لكل فرد من أفراده. وأضافت الشركة أن السفينة وصلت إلى أستراليا يوم الأربعاء 14 أكتوبر الحالي، وبعد الوصول استدعى الأمر زيارة بعض من أفراد طاقم السفينة للمركز الطبي بسبب أعراض مختلفة كانوا يعانون منها، وفي 16 أكتوبر تم إرسالهم لزيارة المركز الطبي وبعد فحصهم تم إعطاؤهم العلاج والإذن للالتحاق بالسفينة، عدا شخص واحد تم أخذ مسحة له وكانت النتيجة إيجابية دون ظهور أي أعراض عليه. وزادت: قد أوصى الطبيب بأنه يستطيع العودة إلى السفينة بشرط عزله، إلا أن الشركة قامت بإبقائه في الحجر الخاص خارج السفينة إلى أن يتم عمل تحليل دم له للتأكد من الإصابة، وفي يوم الأحد الماضي تم إجراء الفحص على جميع أفراد الطاقم وكانت النتيجة إيجابية لبعض من أفراد الطاقم، وتم اتخاذ إجراءات عزلهم ومتابعتهم.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي إن الشركة قد مرت بمثل هذه الظروف في شهر مايو الماضي وستتخذ نفس الإجراءات التي اعتمدتها مثل تعقيم السفينة مرتين يوميا من قبل فريق خارجي، بالإضافة إلى فحص الطاقم يوميا من قبل الفريق الطبي على متن السفينة.

وأكد أنه لم يتم تحميل السفينة بالأغنام، ولن يتم تحميلها حتى تخضع لإجراءات دقيقة قد تستمر لأكثر من 14 يوما، يتم فيها فحص جميع أفراد طاقم السفينة الآخرين للتأكد من خلوهم من المرض، كما سيتم خلالها تعقيم السفينة بالكامل، حتى تطمئن الشركة على سلامة السفينة وطاقمها، ومن ثم الحصول على موافقة السلطات الأسترالية لتحميل السفينة بالأغنام وبدء رحلتها إلى المنطقة. وطمأن بودي بأن المصابين بصحة جيدة وهم تحت الملاحظة الآن، ويخضعون للحجر للمدة المقررة من قبل السلطات الأسترالية، حيث قال: «نحن حريصون على سلامة جميع أفراد الطاقم المصابين ومتابعة علاجهم ورعايتهم حتى يتم التأكد من خلوهم من المرض تماما قبل السماح لهم بمغادرة أستراليا، حيث تحرص الشركة بشدة على سلامة جميع موظفيها، وإن كانت السفينة ستتأخر في التحميل لفترة الحجر، إلا أنني أطمئن عملاءنا في الكويت والمنطقة بأننا ملتزمون بتعزيز الأمن الغذائي».

