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نظرا لملاصقة الأولى لإحدى القسائم السكنية

البلدي: تخصيص موقع بديل لمحطة تحويل في منطقة السرة

فايز الزعل
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

أبقت لجنة العاصمة في المجلس البلدي إعادة تنظيم منطقة الصوابر على الجدول كما أبقت على طلب نسخة من قرار التخصيص الخاص بموقع مواقف برج التحرير ونسخة من تراخيص البناء. واكد رئيس اللجنة عبد العزيز المعجل أنها وافقت على اعتماد ترقيم القطع «6،7،8» في منطقة الشويخ، كما وافقت على تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية في منطقة السرة قطعة رقم «4» كبديل لموقع المحطة القائمة والملاصقة لأحد القسائم بعد صدور حكم قضائي. واشار إلى ان اللجنة أجلت طلب الهيئة العامة للاتصالات بشأن زيادة مساحة البناء لموقع شركة الاتصالات المتنقلة «زين» في منطقة الشويخ لحين دعوة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، فيما اجلت كتاب الجمعية الكويتية للتراث بشأن العمل على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس البلدي والجمعية بشأن البدء بتنفيذ مشروعات تحديد المعالم الرئيسة لمدينة الكويت القديمة، فيما حفظت الاقتراح المقدم بشأن تطوير نفق دروازة العبد الرزاق.
وقال إن اللجنة أحالت طلب احد المواطنين إلى الجهاز التنفيذي في البلدية بشان تخصيص أحد القسائم من فئة استثماري إلى فئة تجاري، كما أحالت كتاب شركة الصالحية العقارية بشان اعتماد تعدد الأنشطة التجارية بمشروع العاصمة بالأدوار العليا التي تلي الميزانين للقسيمة «7» الواقع عليها المجمع التجاري.


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