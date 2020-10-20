«إحياء التراث» باركت العودة لـ «العمرة»

وطن النهار

بارك رئيس مجلس الادارة بجمعية احياء التراث الاسلامي للقيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية نجاح المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة فتح الحرمين الشريفين والعودة التدريجية لاداء العمرة والزيارة، حيث شرعت في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة واستقبال المصلين تنفيذا للتوجيهات الكريمة بالسماح لاداء العمرة والزيارة تدريجياً وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لاداء مناسك العمرة والزيارة.

