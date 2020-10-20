الحصاد البرلماني.. زخم في المقترحات وندرة في التنفيذ

وطن النهار

شهد دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر تقديم 176 اقتراحا بقانون من 46 نائبا منها 85 اقتراحا منفردا بمعدل 48.30 % و91 اقتراحا مشتركا بمعدل 51.70%.

وتوزعت الاقتراحات بقانون على أدوار الانعقاد حيث قدم 535 اقتراحاً في الدور الأول بمعدل 48.15% فيما تم تقديم 258 اقتراحاً بقانون في الدور الثاني بمعدل 23.22% أما في دور الانعقاد الثالث فتم تقديم 142 اقتراحاً بقانون بمعدل 12.78% أما في دور الانعقاد الرابع فقدم 176 اقتراحا بقانون بمعدل 15.84% من إجمالي عدد الاقتراحات البالغ 1111 اقتراحاً.

قدم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم 4 اقتراحات بقوانين جميعها مشاركا بعض النواب بشأن المقيمين بصورة غير قانونية وقانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين (ويشمل ذلك كل من شارك من العسكريين الكويتيين في القتال بتاريخ 2 / 8 / 1992 وتراجع بسلاحه مع زملائه العسكريين الكويتيين إلى الأراضي السعودية وصمد وشارك معهم في حرب تحرير الكويت بمن في ذلك من تم أسره تحت راية العلم الكويتي) والتركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج.

وتناول النواب قضايا الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والعمالية والرعاية السكنية وملف الإصلاح القضائي والرعاية الصحية والإصلاح الإداري والقضايا التعليمية والبدون والتجنيس والرياضة والفساد، وفيما يلي التفاصيل:

وقدم النواب 176 اقتراحاً بقانون قدمها 46 نائباً تناولت قضايا وملفات عدة على الساحة.

الرعاية الاجتماعية

حظيت الرعاية الاجتماعية بـ 25 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن الرعاية الاجتماعية أبرزها تنظيم عمليات تحصيل مديونيات القروض الاستهلاكية والتمويلية والمديونيات بين الأفراد وإسقاط فوائد القروض للمواطنين والقرض الحسن ووقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بسداد أصل القيمة الاستبدالية التي صرفت لصاحب المعاش ويستحق المكلف برعاية المسن إذا كان موظفاً عاماً تخفيض ساعات عمله بواقع ساعتين يومياً مدفوعتي الأجر) وأصحاب المعاشات والتكافل الاجتماعي ووقف سداد الأقساط بوفاة صاحب المعاش وإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري.

وبلغ عدد الاقتراحات المقدمة في المجال الصحي 22 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن الملف الصحي أبرزها تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وإنشاء مستشفى الأمل لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور وتنظيم مهنة مزاولة الإرشاد النفسي وحقوق المصابين بداء السكري ومزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما وإنشاء منطقة دواكم للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها وإنشاء مستشفى للأطفال والاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية (تشكيل مجلس اعلى للصحة).

أما التنظيم الإداري فقد حظي بـ 20 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن ملف التنظيم الإداري أبرزها منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة وزكاة الشركات وجهاز متابعة الأداء الحكومي وانشاء جهاز ادارة الطوارئ والأزمات والأخطار وتنظيم الإعلام الإلكتروني ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم و (مندوب الاعلان أو مأمور التنفيذ).

الملف الاقتصادي

وكان نصيب الملف الاقتصادي 14 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن الملف الاقتصادي أبرزها تأسيس شركة مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ومشاريع البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأسيس شركة مساهمة لإنشاء مصنع لتدوير النفايات وإصدار قانون الشركات وإنشاء شركة مساهمة لصناعة المعدات وخطوط الإنتاج للاختراعات الجديدة وتسويقها. وتنظيم برامج وعمليات التخصيص وانشاء صندوق التكافل الاقتصادي وتنظيم نشاط الأوراق المالية. فيما بلغت مقترحات تنظيم القضاء 13 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن ملف تنظيم القضاء أبرزها ميعاد الاستئناف 40 يوماً وقانون تنظيم هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء ومخاصمة القضاء وأعضاء النيابة العامة و (شروط تعيين القضاة - أن يكون كويتياً - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الحقوق أو الشريعة من جامعة الكويت أو من الجامعات المعترف بها من قبل التعليم العالي).

القضايا العمالية والتوظيف

بلغت المقترحات حول القضايا العمالية والتوظيف 12 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن القضايا العمالية والتوظيف أبرزها لا يجوز لجهة العمل نقل الموظفة من مكان عملها بغير طلبها وتنتهي خدمة موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي ببلوغ سن السبعين عاماً وعلى صاحب العمل إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة باستقالة العامل و دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية و تكويت الوظائف العامة بالدولة والعمل في القطاع الأهلي وتنظيم علاقة صاحب العمل والعمال في الحالات الاستثنائية.

أما الإسكاني فكان نصيبه 11 اقتراحا بقانون قدمها النواب بشأن الملف الإسكان أبرزها وضع نظام لإنشاء اتحاد ملاك لكل عقار ينضم إليه بقوة القانون كل الملاك والمخصص لهم وحدات سكنية بالعقار ويقدم بنك الائتمان الكويتي قروضاً بلا فوائد بقيمة سبعين ألف دينار كويتي لكل قرض بغرض توفير السكن الملائم لكل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الكويتية الأرملة ولا يجوز للمؤجر فسخ العقد في حال تعذر المستأجر عن سداد الأجرة في الحالات التي تقرر فيها السلطة العامة تعطيل أو وقف العمل وإنشاء هيئة تنظيم الأراضي والعقارات.

وفي مجال مكافحة الفساد قدمت 10 اقتراحات بشأن مكافحة الفساد أبرزها معاقبة من تضخمت حساباته من دون سبب مشروع ومكافحة التستر التجاري وإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وحماية الأموال العامة وحظر تعارض المصالح.

واستحوذت القضايا التعليمية على 10 اقتراحات بقانون قدمها النواب أبرزها التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة ومكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي ومنح إجازة للطلاب والطالبات في وزارة التربية وجامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العشر الأواخر من رمضان وتنظيم العمل في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وإنشاء الهيئة الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات وتنظيم مزاولة مهنة المكتبات.

أما قضايا التشريع فوقفت عند 7 اقتراحات قدمها النواب في قضايا التشريع (اللائحة الداخلية لمجلس الأمة /الانتخابات) أبرزها لجنة القيم وانتخابات أعضاء مجلس الأمة وتنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين في الدائرة المقيد فيها وكل من نظم أو اشترك في انتخابات فرعية أو دعي إليها أو شارك فيها وهي التي لم تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة ويعتبر كذلك من نظم أو اشترك في التنظيم أو دعي إليها أو شارك فيها سيئ السمعة ويستوجب الشطب من سجلات الناخبين وشطب المرشح من سجل المرشحين وإسقاط العضوية في حالة الإدانة.

وبشأن ملف العسكريين المتقاعدين دارت 6 اقتراحات بقانون قدمها النواب بشأن ملف العسكريين المتقاعدين أبرزها قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الجوية ومنح مكافأة نهاية خدمة لمن انتهت خدمتهم قبل نفاذ القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكرين عند انتهاء الاشتراك.

الملفان البيئي والزراعي

تم تقديم 6 اقتراحات بقانون قدمها النواب بشأن الملف البيئي والزراعي أبرزها إنشاء شركة مساهمة كويتية باسم (شركة تسويق المحاصيل الزراعية) واصدار قانون حماية البيئة وانشاء شركة مساهمة كويتية لتسويق الانتاج الزراعي برأسمال 50 مليون دينار وقيام الشركة الكويتية للتموين بشراء كل إنتاج المزارعين الكويتيين.

أما قضايا البدون فقدم النواب بشأنها 5 اقتراحات أبرزها في شأن المقيمين بصورة غير قانونية وإنهاء أوضاع غير محددي الجنسية بالكويت.، بينما بلغ عدد مقترحات ملف ذوي الاحتياجات الخاصة 3 اقتراحات بقانون قدمها النواب بشأن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن أن يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات للهيئة ويستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار لذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة وخمسة آلاف دينار لذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم.

وقدم النواب 3 اقتراحات بشأن الشؤون الخارجية أبرزها بعض الاتفاقيات الثنائية بين الدول وحظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل - الكيان الصهيوني ومنظماته.

فيما استحوذت التركيبة السكانية على اقتراحين قدمهما النواب بشأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج.

