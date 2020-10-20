العدساني لإسقاط قانون الضمان المالي على خطى «الوثيقة»

وطن النهار

أكد النائب رياض العدساني أنه يجب إسقاط قانون وزير المالية المسمى بالضمان المالي والذي يمول البنوك المحلية لدعم الشركات والتجار. وأشار إلى أن قانون الضمان المالي يجب أن لا يمر والذي يؤثر تأثيرا مباشرا على الخزانة العامة للدولة وأكدت ذلك في استجوابين لوزير المالية مدى خطورة هذا القانون المعيب. وأضاف العدساني أن هذا المشروع لا يخدم المصلحة العامة وأنه سيئ للغاية اقتصاديا ويفقد الأمور المهنية والفنية والذي تم رصد 3 مليارات دينار كضمان للبنوك وحاله من حال المديونيات الصعبة، موضحا انه يجب إسقاط قانون الضمان المالي الخطير مثلما أسقطت الوثيقة الاقتصادية التي كادت تمس جيوب المواطنين ولن نقبل المساس يجيوبهم ولا حقوقهم ولا مكتسبات المواطنين.