الدلال لاستحداث مواقف للسيارات في جنوب السرة

وطن النهار

دعا النائب محمد الدلال إلى تخصيص مبنى لمواقف السيارات في المساحات القريبة المتاحة في منطقة الوزارات والجهات الحكومية بجنوب السرة يسهم في خدمة مراجعي هذه الدوائر والجهات، ويتوفر في مواقف السيارات عدد من الباصات لتسهيل عملية التنقل بين الجهات، مع مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة قدمه إلى مجلس الأمة بقوله: نظراً للعدد الكبير من المراجعين وكبار السن وأصحاب الهمم (من ذوي الاحتياجات الخاصة) لمنطقة الوزارات والجهات الحكومية في منطقة جنوب السرة ووجود صعوبة في التنقل بشكل دائم خصوصاً للفئة الأخيرة، مع عدم وجود مواقف سيارات، ومحاولة لتسهيل حركتهم، وحرصاً على سلامتهم، واحتمالية تعرضهم لحوادث خلال عبورهم للطريق ولأشعة الشمس الحارقة وتقلبات الطقس. لــذا فإنني أتقدم بالاقتراح المذكور لعرضه على مجلس الأمة. من جهة اخرى وجه الدلال سؤالاً إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية قال فيه: أصدر مجلس الوزراء في 05 أكتوبر 2020 قراراً بإيقاف النقل والندب بين الجهات الحكومية تماشياً مع الإجراء المتبع عند قرب الانتخابات العامة، وقد لوحظ أن عدداً من الجهات قد خالفت قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف النقل والندب وأصدرت قرارات في هذا الشأن مخالفة لقرار مجلس الوزراء وهو ما يعد مخالفة وتجاوزاً للقانون، لذا يرجى تزويدي بقرارات النقل والندب أو أي قرارات متعلقة أو مرتبطة بقرار مجلس الوزراء الأخير والتي صدرت بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الصادر في 05 أكتوبر 2020 مع إرفاق جدول باسم الجهة الحكومية أو الوزارة ونوع القرار وتاريخ صدوره. واستفسر هل يوجد قرارات أصدرت بعد قرار مجلس الوزراء في 05 أكتوبر 2020 بتواريخ سابقة من أي جهة حكومية وقال: رجاء تزويدي بتلك القرارات وتاريخ اصدارها والموقف القانوني منها. وختم بقوله: ما هو موقف ديوان الخدمة المدنية من القرارات التي صدرت من الجهات الحكومية بعد 05 أكتوبر 2020 وهل تم إيقاف أو إلغاء تلك القرارات وهل يوجد جهات امتنعت عن تنفيذ قرار الالغاء، يرجى تزويدي بأسماء تلك الجهات والقرارات التي أمتنعت عن الغائها.