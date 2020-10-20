كويتيان مرشحان لـ «أفضل مخترع عربي»

وطن النهار

يتنافس مبتكران كويتيان على الفوز بلقب افضل مخترع عربي في النسخة الـ 12 من برنامج (نجوم العلوم) السنوي الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتأهل لمنافساته النهائية ثمانية مبتكرين عرب.

وذكر المبتكران الكويتيان الدكتور محمد المقهوي والمهندسة سارة ابو رجيب لـ (كونا) أمس الاثنين على هامش مشاركتهما في منافسات البرنامج ان الاختراعين اللذين تقدما بهما للمنافسة على اللقب يهدفان الى مساعدة المجتمع على تعزيز الرعاية الصحية وإحداث تغيير إيجابي لدى بعض شرائح المجتمع.

وأوضح المقهوي ان اختراعه يتمثل في فرشاة اسنان اوتوماتيكية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة دون الحاجة الى استخدام اليدين إضافة الى انها آمنة جدا من حيث الاستخدام.

واضاف ان تسوس الاسنان ومرض التهاب اللثة ينتشران بين فئة ذوي الاحتياحات الخاصة بشكل اكبر من غيرهم بسبب عدم قدرتهم البدنية او الذهنية التي على الاعتناء بنظافة اسنانهم مما يضطرهم الى زيارة طبيب الاسنان والخضوع لاجراءات علاجية هم في غنى عنها بسبب صعوبة حركتهم او عدم تحملهم للجلوس فترات طويلة على كرسي طبيب الاسنان.

وتابع ان وجود مثل هذا الاختراع سيساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على الوقاية والاعتناء بصحة الفم والاسنان ويعود بالنفع الكبير على صحتهم العامة بالإضافة الى تأثيره الايجابي الكبير على الصحة النفسية لأنهم لن يحتاجوا الى مساعدة احد مما سيزيد ثقتهم بأنفسهم.

وقال ان فكرة اختراع فرشاة الاسنان الاوتوماتيكية جاءت من صميم عمله كطبيب اسنان بعد ان لمس حاجة تلك الشريحة وغيرها من الاطفال وكبار السن الى العناية بأسنانهم بما يناسب اوضاعهم الصحية خاصة مع عدم قدرتهم على التنظيف الدقيق بسبب عدم وصول فرشاة الاسنان اليدوية الى بعض اسطح الاسنان او بسبب إعاقة ذهنية او جسدية.

وأشاد بالدور الذي تلعبه الجهات العلمية الكويتية في تشجيع المبدعين والمبتكرين ومنها مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي يسخر امكاناته ومرافقه لمساعدة المبدعين والمبتكرين على تنفيذ اختراعاتهم وتوصيلها الى الاسواق.

