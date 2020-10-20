الأمير الراحل الأمير يفتتح دور الانعقاد الخامس التكميلي اليوم

أول النهار

يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وذلك في العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هجرية الموافق 20 أكتوبر 2020 ميلادية بمبنى مجلس الأمة.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد حفظه الله ورعاه بقصر السيف أمس سمو الشيخ جابر المبارك. كما استقبل سموه ممثل جلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانغتشوك ملك مملكة بوتان الصديقة صاحب السمو الملكي الامير جيغل اوغين وانغتشوك حيث سلم سموه رعاه الله رسالة خطية من ملك مملكة بوتان الصديقة تضمنت خالص التعازي وصادق المواساة لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد - طيب الله ثراه.. كما تضمنت تهاني جلالته لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة وتمام العافية.

وقد اشاد سموه رعاه الله بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين الكويت ومملكة بوتان الصديقة مؤكدا حرص البلدين للارتقاء باطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والتقدم.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك لفيصل ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح أمس محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل.

