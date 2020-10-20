الساير: «الصليب» و«الهلال الأحمر» يحظيان بدعم من المجتمعات المحلية

أول النهار

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير اهمية المواضيع المتعلقة بالعمل الانساني كاغاثة المحتاجين والتعليم وتمكين المرأة ومكافحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لمواجهة آثارها ورصد تداعياتها في الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر.

جاء ذلك في تصريح للساير لـ (كونا) على هامش ورشة عمل اللجنة الدائمة للاعداد للاجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب والهلال الاحمر عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال الساير الذي يشغل ايضا منصب عضو اللجنة الدائمة للحركة الدولية في الصليب الاحمر والهلال الاحمر ان الورشة بحثت القضايا الانسانية الحالية الأشد الحاحا من خلال اجتماعات لمكونات حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر وذلك تحقيقا لغرض الانسانية المشترك.

واضاف ان الهدف من الورشة هو مناقشة اعداد أجندة العمل الانساني للاعداد للاجتماعات الدستورية للحركة الدولية للتباحث في الأولويات الانسانية وكيفية تحسين حياة المتضررين من النزاعات المسلحة والكوارث وغيرها من حالات الطوارئ.

وافاد ان الورشة شهدت جلسات متنوعة وبناءة بين المشاركين مشيرا الى التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية والعاملون في الحقل الانساني في الوقت الحاضر.

وذكر ان الصليب الأحمر والهلال الأحمر هما في وضع فريد يمكنهما من مواجهة هذه التحديات بفضل ما لهما من تأثير لا نظير له في المجتمعات المحلية وقدرة مجتمعية بدعم من الموارد ومشاعر التضامن الدولية.

واوضح ان المجتمعين ناقشوا تعزيز القانون الدولي الانساني وتنفيذه وتعزيز الأطر القانونية لمواجهة الكوارث وكفالة وجود بيئة مواتية للعمل التطوعي.

وتابع انه تمت مناقشة الدور المهم في تعزيز الدور المساعد الذي تقوم به الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لدى السلطات العامة في المجال الانساني في بلدانها.

