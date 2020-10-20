صاحب السمو تلقى تهاني رئيسي كوريا وسيشل وأمين الأمم المتحدة

أول النهار

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني حكومة وشعب جمهورية سيشل لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية سيشل الصديقة كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد. وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه برسالة جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة مؤكدا سموه حفظه الله على التطلع والحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ومتمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الرئيس كيم جونغ وون رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية الصديقة عن خالص التهاني لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه رعاه الله دوام التوفيق والسداد. وتلقى صاحب السمو رسالة تهنئة من انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدا فيها الحرص على استمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة كما ضمنها معاليه خالص تمنياته لسموه رعاه الله كل التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت. وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسائل جوابية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه المهنئون من طيب المشاعر وصادق التمنيات.