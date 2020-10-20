الانتخابات 5 ديسمبر

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يتفضل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في العاشرة والنصف من صباح اليوم بمبنى مجلس الأمة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر وذلك يوم السبت الموافق 5 ديسمبر المقبل.

وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان المجلس سيتشرف اليوم باستقبال سمو امير البلاد وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح دور الانعقاد التكميلي بناء على الدعوة الواردة في المرسوم 136 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر. وذكر الغانم في تصريح صحافي في مجلس الأمة امس ان جدول الأعمال سيتضمن النطق السامي لصاحب السمو، وكلمة رئيس المجلس، وكلمة سمو رئيس مجلس الوزراء، وبعد ذلك انتخاب امين السر والمراقب وأعضاء اللجان الدائمة. وزاد: سأدعو المجلس لتزكية اللجان الحالية نظراً لقصر المدة، ولن يكون هناك نقاش لأي قوانين في هذه الجلسة البروتوكولية.

واضاف الغانم انه بناء على دعوة من الرئاسة ستكون هناك جلسة خاصة اليوم لمناقشة بعض القوانين في مداولتها الثانية وهي الضمان المالي والتركيبة السكانية، والقوانين التي انتهت منها اللجان ورفعت للمجلس وهي قانون المعاقين واللائحة الداخلية للمجلس، بالاضافة الى تقارير اللجان عن طلبات التحقيق واللجان الأخرى وجميع الكتب الصادرة من الحكومة للمجلس والكتب الصادرة من المجلس للحكومة وذلك لاحالتها الى الجهات المختصة.

من جهة اخرى قال الغانم: من المفترض ان يكون قانون البدون ضمن قوانين الجلسة الخاصة ولكن بتعمد وبتفاصيل سأوضحها مع ذكر الأسماء والمتسببين بعد الدور التكميلي ان شاء الله، تم عدم اكتمال نصاب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع حتى لا تبت في هذا التقرير.

واكد الغانم انه يفترض بكل نائب يملك قراره ان يحضر الى اللجنة ويعبر عن رأيه سواء بالرفض او الموافقة ومن ثم يرفع الامر الى المجلس ويناقش في قاعة عبد الله السالم، ويتحدث صاحب الرأي بالحجج والأسانيد التي يملكها وبالنهاية يكون التصويت للمجلس.

وأضاف: محاولة قبر هذا الموضوع ومنعه من الوصول الى قاعة عبدالله السالم سيكون لي حديث عنه بعد دور الانعقاد التكميلي ان شاء الله وسأوضح من المتسبب ولماذا؟، بمن فيهم بعض النواب الذين كانوا اساساً موقعين على القانون الا انهم للأسف خضعوا لبعض التأثيرات الخارجية مما تسبب في عدم اكتمال نصاب اللجنة.

وقال الغانم في ختام تصريحه انه بعد الجلسة الخاصة بمناقشة القوانين ستكون هناك جلسة بروتوكولية ختامية بناء على المرسوم رقم (145) بفض دور الانعقاد اليوم.

من جانبه كشف النائب احمد الفضل تعمد بعض اعضاء لجنة الداخلية والدفاع الاجتماع لثالث مرة لافشال اكتمال النصاب، وسعيا الى عدم حسم 6 موضوعات هامة تتعلق بالبدون.

وقال: لم يحضر معي سوى النائبين سعود الشويعر وسعدون حماد، رغم وجود اعضاء اللجنة لاجراء المسحات الطبية، ورغم انهم يعلمون اننا بانتظارهم وقد اتصلنا بالمقرر عبدالله الكندري والرئيس عسكر العنزي لثلاثة ايام ولا جواب من الثاني اما الاول فيقول اعذرني لا يمكنني الحضور. واضاف: المثير هو ان عبدالله الكندري احد المقدمين لقوانين البدون الستة، ونحن ننشر هذه المعلومات ليكون الشعب على بينة مما يعملون.

من ناحيته، قال مقرر اللجنة عبد الله الكندري: من غير المعقول حل قضية البدون الممتدة منذ اكثر من 60 عاما والتي ارهقت المجتمع والحكومات المتعاقبة في اليوم الأخير من عمر المجلس وفي اجتماع للجنة مدته عشر دقائق من دون حضور الجهات الحكومية المعنية ومقدمي الاقتراحات.

وأضاف: وقعت على تعديل الوضع القانوني للمقيمين بصورة غير قانونية على ان تتم مناقشة الحل وفق الأطر القانونية في دولة المؤسسات والاستماع لرأي الجميع بما في ذلك السلطة القضائية، متسائلا عن سبب السرعة في انجاز القانون بهذه الطريقة.

واكد الكندري ان من الضرورة اقرار قانون سليم يحول دون الطعن عليه امام المحكمة الدستورية، معربا عن امله في مناقشته مناقشة جدية في المجلس المقبل كي نتوصل الى النتيجة المرجوة. بدوره، اكد النائب رياض العدساني وجوب اسقاط قانون وزير المالية المسمى بالضمان المالي والذي يمول البنوك المحلية لدعم الشركات والتجار.

وأشار الى ان قانون الضمان المالي يجب الا يمر لانه يؤثر تأثيرا مباشرا على الخزانة العامة للدولة ولا يخدم المصلحة العامة، مشيرا الى انه تم رصد 3 مليارات دينار كضمان للبنوك وحاله من حال المديونيات الصعبة.

وزاد: يجب اسقاط قانون الضمان المالي الخطير مثلما اسقطت الوثيقة الاقتصادية التي كانت تمس جيوب المواطنين.