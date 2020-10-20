14 نائباً يستعجلون «تعديل النظام الانتخابي»

الأولى

طلب 14 نائبا سحب القوانين المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ومناقشتها في جلسة اليوم وفق بند ما يستجد من أعمال.

وقال النائب عادل الدمخي تقدمنا بطلب لرئيس مجلس الأمة لفتح باب ما يستجد من أعمال، كي تسحب من لجنة الداخلية والدفاع الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل الصوت الواحد الى صوتين وعددها ثلاثة مقترحات، ومن ثم مناقشتها واقرارها في المداولتين بعد بند انتخاب مراقب المجلس مباشرة وتقديم الطلب على ما عداه والتصويت عليه نداء بالاسم.

وطالب الدمخي الحكومة بان يكون لها موقف محايد وان تترك حسم القرار لممثلي الأمة.

وأضاف ان فتح ما يستجد من اعمال لعرض التعديل واقراره هو تأكيد لمطالبنا، والكثير يتساءل لماذا في هذا الوقت؟، ونحن قلنا من قبل هذا ليس الطموح انما خطوة نحو تصحيح المسار، ومحاولة لتغيير المشهد واتاحة حرية اكبر للناخب في اختيار ممثليه، اذ شهدنا تفاعلا مع هذا التشريع.

ووقع الطلب النواب الدمخي، عبدالله الكندري، محمد الدلال، اسامة الشاهين، عمر الطبطبائي، محمد هايف، محمد الحويلة، نايف المرداس، محمد المطير، بدر الملا، عبدالله فهاد، عبدالوهاب البابطين، حمدان العازمي، شعيب المويزري.

