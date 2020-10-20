ولي العهد: التكامل بين «الخاص» و«العام» لصياغة حاضر ومستقبل الدولة الاقتصادي

الأولى

شدد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على ضرورة تعزيز التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتضافر جهود الجميع لصياغة حاضر الدولة الاقتصادي ومستقبلها، ودعا سموه لدى استقباله امس رئيس غرفة التجارة محمد الصقر واعضاء مجلس الادارة، الى بذل مزيد من الجهود والعمل الدؤوب لمواكبة التطورات الاقتصادية المتلاحقة في العالم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من صعوبات وتحديات بسبب جائحة «كورونا»، واشاد سمو ولي العهد بالدور الفاعل والبناء الذي تلعبه غرفة التجارة من اجل تحقيق الاهداف التنموية المنشودة.

من جانبه، اكد الصقر ان الغرفة تعرف تماما موقف سمو ولي العهد الداعم للقطاع الخاص بكل مشاريعه الكبيرة وبجميع مؤسساته وشركاته وهو قاطرة التنمية المستدامة اذا ما نال دوره الطبيعي والطليعي في دول الديموقراطية السياسية والاقتصاد الحر واذا ما أعطي الفرصة الكافية واللازمة ليتصدى لهذا الدور بكل كفاءة ومهنية وبكل التزام بسلامة النهج الاقتصادي والمنطلق الوطني والعدل المجتمعي.

واضاف الصقر ان الاصلاح الشامل لكل النواحي اصبح شرط بقاء لا شرط رخاء واصبح على شفا خطوة من الاستحالة اذا لم نبدأ به أمس قبل اليوم واذا لم نتمسك به عنوانا ومنهجا ونمضي فيه ضمن اطار العدل والقانون واعتبارات المصلحة العامة ليس الا.