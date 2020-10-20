الجمهوريون يتوقعون «هزيمة مضاعفة».. وترامب يصفهم بـ«الأغبياء»!

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ميامي- الوكالات: اشتعلت معركة الانتخابات الرئاسية على جبهتين امام المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي بات عليه اللحاق بخصمه الديموقراطي جو بادين المتقدم في غالبية الولايات اضافة الى معالجة انقسام داخل الحزب الجمهوري نفسه مع بروز تصريحات علنية لقادة الحزب تتوقع هزيمة ترامب الذي رد كالعادة بمهاجمة حلفائه القلقين من هزيمة مضاعفة في البيتن الابيض والكونغرس باعتبارهم «اغبياء»....(طالع ص 15).

وجاءت تصريحات ترامب فيما توجه ومنافسه الديموقراطي جو بايدن لكسب أصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة في الأمتار الأخيرة قبل انتخابات 3 نوفمبر الرئاسية.

وحذّر مسؤولون جمهوريون من خسائر انتخابية في استطلاعات الرأي ستشمل خسارة مقاعد في الكونغرس، بما في ذلك السيناتور تيد كروز، الذي حذّر من «مذبحة» انتخابية للجمهوريين بل إن السيناتور ليندسي غراهام أحد أقرب حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ قال إن الديموقراطيين لديهم «فرصة جيدة» للفوز في الانتخابات الرئاسية.

ورد ترامب بحدة أمام حشد في نيفادا قائلا «لدينا بعض الأغبياء..على الجمهوريين أن يتحدوا معاً بشكل أفضل».

في غضون ذلك، بدأ التصويت المبكر في ولاية فلوريدا الحاسمة بينما أدلى عدد قياسي بلغ 28 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل قبل أسبوعين تقريباً من انتهاء الحملة الانتخابية لاقتراع الثالث من نوفمبر. ومن أريزونا،حض ترامب مناصريه على الانتخاب وسط دلائل على تقدم الديموقراطيين في التصويت المبكر. أما بايدن الذي زار ولاية رئيسة أخرى، هي نورث كارولاينا، فقد اوفد مرشحته لمنصب نائب الرئيس السيناتور كامالا هاريس، الى فلوريدا لتشجيع مؤيديهما على التصويت المبكر.

ويعتبر كثيرون فلوريدا ولاية حاسمة لابديل امام ترامب عن الفوز بها للبقاء في سدة الرئاسة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس أن بايدن يحظى بتأييد نسبته 49% مقابل 47% لترامب. وانهالت حملتا المرشحَين بأموال الإعلانات الانتخابية على فلوريدا، وإن كان بايدن قد أنفق أكثر من منافسه الجمهوري. مع اقتراب المناظرة الرئاسية الأخيرة المقررة، يوم الخميس.