844 مليون دينار لـ«دعم العمالة»

الأولى

أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ «النهار» ان «دعم العمالة الوطنية وتأهيلها خط احمر لا يمكن المساس به، مستدركة ان هناك استراتيجية حكومية لتعزيز العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث لا يمكن استيعاب 340 الف خريج قادم لسوق العمل في القطاع الحكومي خلال الـ15عاماً المقبلة، لذا لا مناص من تحويلهم للخاص بمزايا تحفيزية. (طالع ص 07)

واستدلت المصادر على دعم الحكومة للعمالة الوطنية بالقول ان بند دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص شهد ارتفاعاً بـ 292 مليون دينار ما يعادل حوالي مليار دولار، خلال ميزانية العام الحالي 2020/2021 والبالغة 844 مليون دينار مقابل 552 في ميزانية 2019/2020 وهو البند الوحيد الذي شهد ارتفاعاً في بند المرتبات الحكومية وما في حكمها.

وأضافت أن 90% من العاملين الكويتيين يتركزون في وظائف القطاع العام، وتستهدف الحكومة عبر آليات متعددة العمل على احلال العمالة الوطنية في العديد من القطاعات الاقتصادية ورفع نسب التكويت بها، بالاضافة الى تسكين الكويتيين على وظائف اشرافية في العديد من الجهات التابعة لبعض الوزارات.

ويمثل تأهيل العمالة الوطنية للدخول في سوق العمل في بعض المجالات احد اهم التحديات التي تواجه مسؤولي الحكومة، حيث لا تجد بعض الوظائف قبولاً لدى البعض منهم بسبب مغريات الوظيفة الحكومية، وهو ما جعل المناداة باقرار مشروع البديل الاستراتيجي احدى الآليات المستهدفة لاصلاح الخلل في سوق العمل.