الأسهم القيادية قادت البورصة للتراجع

مال وأعمال

تراجعت تداولات البورصة امس بشكل جماعي للجلسة الثانية على التوالي حيث انخفض المؤشر العام 1?35 % وتراجع السوق الاول 1?52 % وهبط المؤشران الرئيس و«رئيسي 50» بنسبة 0?83 % و0?93 % على الترتيب.

وتباينت التداولات، حيث ارتفعت السيولة بالبورصة 33?4 % لتصل الى 66?71 مليون دينار مقابل 50?01 مليون دينار، فيما تراجعت الكميات

5?6 % لتصل الى 314?76 مليون سهم مقابل 333?53 مليون سهم بجلسة الاحد. وسجلت مؤشرات 10 قطاعات انخفاضا بصدارة الاتصالات بتراجع نسبته

1?89 %، كما هبط «الصناعة» 1?50 % وانخفض «البنوك» 1?47 %، و«العقار» بواقع 1 % بينما ارتفع قطاعا السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا فقط بنمو قدره 0?04 % و2 % على التوالي. وفيما جاء سهم «يوباك» على رأس القائمة الحمراء للاسهم المدرجة بانخفاض نسبته 16?13 %، تصدر سهم «فيوتشر كيد» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 10?8 %.

