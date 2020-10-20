«ضمان الاستثمار» توقع مذكرة تفاهم مع «اتحاد الصناعات»

مال وأعمال

وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في مقرها بدولة الكويت مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الكويتية، وذلك لتعزيز التعاون فيما بين الطرفين في مجالات تنمية وتطوير الاستثمارات الكويتية في الدول العربية والصادرات الكويتية الى الدول العربية وغير العربية. وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة مديرها العام عبد الله أحمد الصبيح، ونيابة عن الاتحاد رئيس مجلس ادارته حسين علي الخرافي.

ورحب مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عبد الله أحمد الصبيح بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية وتوقيع مذكرة التفاهم، وأكد حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز استثمارات وصادرات المؤسسات التابعة للدول الأعضاء، مشيرا الى أن المؤسسة ستقوم بدراسة طلبات تأمين الاستثمار أو ائتمان الصادرات الواردة اليها من أعضاء الاتحاد اما مباشرة أو عن طريق الاتحاد، وتبت فيها طبقا للنظام المعمول به لديها، مع تقديم امتيازات للعقود المبرمة.

وشدد الصبيح على أهمية توفير خدمات التأمين لاستثمارات تلك المشروعات وللائتمان المقدم لعملياتها التصديرية ليس فقط لحمايتها من المخاطر التجارية وغير التجارية، ولكن كذلك لتسهيل حصولها على التمويل وتشجيعها على التوسع والنفاذ الى الأسواق الخارجية.

وأضاف الصبيح أن مذكرة التفاهم ستتضمن أيضا التعاون في مجال الاحصائيات الاقتصادية والتجارية المتاحة للتبادل لدى الطرفين، ومن بينها المعلومات حول الشركات الكويتية المصدرة أو المستثمرة في مشاريع صناعية في الدول العربية. من جهته أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي على أهمية هذا الاتفاق الذي يتيح لنحو 300 منشأة صناعية، مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للصناعة، الاطلاع على الخدمات العديدة التي تقدمها المؤسسة في مجال التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

وشدد الخرافي على حرص الاتحاد على استفادة جميع أعضائه من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والتعريف ببنود مذكرة التفاهم والمزايا التي تتيحها، والتعريف بخدمتي تأمين ائتمان الصادرات والاستثمار المباشر اللذين تقدمهما المؤسسة، وذلك عبر قيام الطرفان بتنظيم ندوات اعلامية مشتركة وورش عمل واجتماعات ثنائية بين المؤسسة ومنتسبي الاتحاد.

كما أشار الخرافي الى أن الاتحاد والمؤسسة سيقومان بتنسيق زيارات ميدانية مشتركة للشركات المنتسبة للاتحاد، وكذلك للجهات الأخرى ذات العلاقة بالتصدير والاستثمار بهدف التعريف بأنشطة الطرفين. خصوصا وان المرحلة المقبلة مرجح لها أن تشهد المزيد من النشاط للشركات الصناعية الكويتية في مجالي الاستثمار والتجارة في اطار رؤية الكويت الجديدة حتى عام 2035.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان» تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالاضافة الى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وهي حاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل ستاندرز أند بورز العالمية منذ عام 2008، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم. وقد بلغ حجم عملياتها التراكمية في مجال ضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية وتأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية منذ التأسيس وحتى نهاية 2019 نحو 20.6 مليار دولار. كما تأسس اتحاد الصناعات الكويتية عام 1989 كهيئة منظمة تضم أصحاب الصناعات الكويتية، ويضم الاتحاد في عضويته نحو 300 منشأة صناعية مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للصناعة، ويهدف الاتحاد الى خدمة الصناعة والصناعيين ورعاية مصالحهم وتحسين الأداء ورفع مستواه ومؤازرة الاقتصاد الوطني. كما يهدف الى رفع مستوى العاملين في الصناعة من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم.

