55 % انخفاض الفائض التجاري الكويتي - الياباني

مال وأعمال

اظهرت بيانات حكومية ان فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع للمرة السادسة على التوالي في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 54?8 في المئة عن العام السابق ليصل الى 32?0 مليار ين ياباني (218 مليون دولار) بسبب تراجع الصادرات.

وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انه رغم هذا التراجع فان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابيا 12 عاما وثمانية اشهر حيث لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات. وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض للمرة السادسة على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 45?4 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 35?5 مليار ين ياباني (337 مليون دولار) فيما تراجعت الواردات من اليابان للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 10?9 في المئة لتصل الى 12?5 مليار ين ياباني (119 مليون دولار).

ولفتت الوزارة الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 43?0 في المئة ليصل الى 267?4 مليار ين ياباني (2?5 مليار دولار) مع تقلص الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 41?5 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى والتي تمثل نسبة 94?0 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 42?5 في المئة فيما انكمش اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 38?3 في المئة مما يعكس تباطؤ مبيعات السيارات والآلات والصلب والمعدات الكهربائية.

وذكرت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا للمرة الثالثة على التوالي بقيمة 675?0 مليار ين ياباني (6?4 مليار دولار اميركي) الا ان اجمالي الصادرات اليابانية انخفض بنسبة 4?9 في المئة عن العام السابق حيث ظل الطلب العالمي وخاصة على الصلب والوقود المعدني والسفن ضعيفا وسط جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

ووفقا للتقرير انخفضت واردات اليابان ايضا بنسبة 17?2 في المئة بسبب انخفاض فواتير الطاقة وخاصة النفط الخام من الامارات العربية المتحدة والغاز الطبيعي المسال من أستراليا. واشار الى ان الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.

