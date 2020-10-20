«بوبيان» يطلق قريباً حساب «PRIME» للشباب

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن قرب اعادة اطلاق حساب الشباب برؤيته ومزاياه الجديدة والتي يمكن اعتبارها تجربة مميزة للشباب الكويتي تواكب تطلعاته وتوجهاته في عالم الخدمات المصرفية الرقمية التى تعتبر ركيزة التطور في عالم البنوك حول العالم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري «يمكن القول ان حساب الشباب الجديد لبنك بوبيان سيكون بمثابة بنك آخر مستقل داخل بنك بوبيان في اطار السعي لخلق شخصية مستقلة للحساب كونه يستقطب الشباب الذين يمثلون أحد ابرز وأهم الشرائح في المجتمع والتي يستهدفها البنك». واضاف « بعد أشهر طويلة من الدراسة والبحث تم الوصول الى الشكل الذي نعتقد انه الأفضل في مخاطبة الشباب انطلاقا من الخبرة التي اكتسبناها في التعامل معهم على مدار السنوات الماضية والتي أهلتنا لمعرفة كل احتياجاتهم ومتطلباتهم».

وأكد التويجري «ان لغة شباب اليوم أصبحت تعني السرعة والتغيير المستمر بمعنى أنه يجب عليك أن تكون سريعاً في فهم متطلباتهم وفي نفس الوقت تنفيذها باتقان».

بنك داخل بنك

وحول مفهوم كون الحساب الجديد بمثابة بنك داخل بنك قال التويجري انه ببساطة يعني ان الحساب الجديد على الرغم من كونه أحد حسابات بوبيان الا انه سيكون مستقلاً بشكل كبير وكمثال فانه سيكون هناك فريق كامل خاص لادارة الحساب والاشراف عليه والذين سيكونون من الشباب الكويتي وفي أعمار مقاربة لعملاء حساب الشباب كونهم الأكثر قدرة على مخاطبتهم والتعامل معهم الى جانب العديد من الأمور الأخرى التى سيشعر بها الشباب في تعاملاتهم مع الحساب الجديد.

وأشار التويجري الى أن بداية التغيير كانت مع الاسم والذي سيتم تغييره من Click الى PRIME وهو الاسم الذي وقع عليه الاختيار ليكون مناسباً بصورة أكبر للشباب وحرصاً منا على مخاطبتهم باللغة التى يفضلونها. وعلق التويجري على ذلك بقوله «مع التطورات السريعة والمتلاحقة في عالم اليوم ومع التغيرات التى احدثتها الثورة الرقمية أصبح من الضروري ان نواكب هذه التطورات وأن تعبر تصاميم الحساب الجديد عن الروح الجديدة للشباب في الكويت والعالم».

تطبيق خاص

من ناحية أخرى قال التويجري إنه وفي ظل التطورات الحالية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية فقد ارتأت ادارة البنك ان يكون لحساب الشباب PRIME تطبيق خاص سيتم اطلاقه قريباً وسيتوفر على مختلف أنواع الهواتف الذكية.

واضاف ان الهدف من ذلك هو أن يكون للشباب تطبيق خاص بهم يواكب متطلباتهم واحتياجاتهم التى نعتقد انها تختلف عن بقية الشرائح الاخرى ، مشيراً الى أنه ونظراً لطبيعة الشباب المختلفة فانه سيكون لحساب الشباب الجديد حسابات خاصة به في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما الانستغرام.

عروض ومميزات عديدة

من ناحية أخرى قال التويجري إن بوبيان سوف يقوم قريباً جداً باطلاق حملة تسويقية كبيرة في مختلف القطاعات تستهدف الشباب سواء من عملاء البنك الحاليين او العملاء المستهدفين من أجل شرح وتوضيح مزايا الحساب الجديد. وتتضمن الحملة المخطط لها هدايا وسحوبات على جوائز كبرى قيمة للشباب كما سيتم تقديم العديد من العروض المميزة مع أهم المحلات والعلامات التجارية التي تهم هذه الشريحة كالمطاعم والكافيهات والنوادي الرياضية الى جانب محلات الاجهزة الالكترونية ومحلات الازياء.

