إنفاق 1.7 تريليون على الطاقة النظيفة في 10 سنوات

مال وأعمال

أشار تقرير متخصص الى أن العالم شهد الكثير من التغيرات والتي تمحورت حول الأسهم الخضراء كاحد أبرز التوجهات في قطاع الأسهم. فقد واصلت هذه الأسهم الاستحواذ على اهتمام واسع من جانب المستثمرين حول العالم. وعلاوة على التقييمات المتفائلة بشأنها، فإننا نحافظ على نظرتنا الايجابية بعيدة الأمد تجاه التوقعات الخاصة بالأسهم الخضراء، وتم إنفاق 1?7 تريليون دولار على الطاقة النظيفة في 10 سنوات، ونؤكد ضرورة توجه المستثمرين على المدى الطويل نحو هذه الأسهم ضمن اطار تنويع محافظهم الاستثمارية، حيث تمثل أزمة المناخ الأساس المنطقي لذلك.

ولفت التقرير الصادر عن ساكسو بنك أن الانتخابات الرئاسية الأميركية المُقرر اجراؤها في نوفمبر 2020 تشكل منعطفاً مهماً بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المستدامة التي تشمل طاقة الشمس والماء والرياح وخلايا الوقود والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والبلاستيك العضوي واعادة التدوير. وعلى الرغم من ذلك، فاننا نعتقد بأنه يتعين على المستثمرين التفكير جدياً بتحويل محفظاتهم نحو القطاعات الخضراء. وبصرف النظر عما اذا كانت خطة جو بايدن المتمثلة بثورة الطاقة النظيفة سترى النور أم لا، فلا شك أن حجم رأس المال السياسي الأميركي الموجه نحو القطاعات الخضراء سيزداد بمرور الوقت، ما سيدفع النمو الاقتصادي نحو مستقبل مستدام، بعيداً عن القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة.

