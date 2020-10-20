تفاقم «كوفيد - 19» يرفع الذهب

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب تدعمها بواعث القلق من تفاقم جائحة «كوفيد-19»، بينما تعززت أسعار المعدن النفيس أيضا بالآمال حيال حزمة تحفيز أميركية جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6 في المئة الى 1909.90 دولارات للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المئة لتسجل 1912.40 دولاراً. وأضاف: «تباطؤ النمو الاقتصادي سيعني مزيداً من التحفيز النقدي والمالي في المستقبل» يُعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، وقد ارتفع حوالي 25 في المئة هذا العام مع اطلاق الحكومات والبنوك المركزية موجة من اجراءات التحفيز، للحد من الأضرار الاقتصادية للجائحة. وفي المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 2.4 في المئة الى 24.74 دولاراً للأوقية، بعد أن اقتربت من ذروة أسبوع. وقال سيتي في مذكرة انه يتوقع ارتفاع أسعار الفضة الى 40 دولاراً على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، بفضل طلب استثماري مستدام وتعافٍ في الاستهلاك الصناعي خلال 2021. وارتفع البلاتين 1.2 في المئة الى 870.69 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 في المئة مسجلاً 2351.94 دولاراً.