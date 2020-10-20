«وربة للتأمين» تضيف خدمة «ترك بلس» بمزايا لا محدودة

مال وأعمال

تأكيداً على ريادتها في السوقين المحلي والخليجي، وسعياً منها لتقديم خدمات نوعية ومتنوعة لعملائها في مختلف القطاعات، أضافت شركة وربة للتأمين خدمة تأمين السفر الخاص بتركيا « ترك بلس» وذلك لخدمة العملاء المسافرين إلى تركيا.

ريادة وتنوع

وفي هذا السياق، أشارت مدير اتصالات البيع بالتجزئة وخدمة العملاء والعلاقات العامة والتسويق شروق الهزاع إلى أن خدمة «ترك بلس» تعد من بين الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة لعملائها من حيث تسهيل الدفع، حيث يمكن للعميل شراء اكثر من وثيقة عن طريق الاقساط، ما يؤكد قدرتنا اللامحدودة في تقديم المزايا المتنوعة للمواطنين والمقيمين في جميع القطاعات.

واستدركت بالقول: ولا شك أن خدمة «ترك بلس» ستلبي احتياجات العملاء المسافرين إلى تركيا والتي تعد جهة سفر رئيسية في الوقت الراهن للعديد من المواطنين و المقيمين .

وأوضحت أن الشركة لديها القدرة على توظيف خدماتها الفنية في جميع المجالات بما يعزز قدراتها وحصتها السوقية وتجعلها ذات بصمة واضحة في سوق التأمين ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستويين الخليجي والعربي.

واستدركت الهزاع بالقول إنه من ضمن مسؤوليتنا الاجتماعية ووفق دراستنا في السوق قمنا بتقديم الدعم لمسافري تركيا و نسعى لتقديم خدمات متعددة بتسهيلات اكثر في مختلف القطاعات للمرحلة القادمة.

تأمين متنوع

وبدوره، أشار رئيس فريق البيع بالتجزئة في إدارة المبيعات والتوزيع والاكتتاب محمد حسين الشمري إلى ان تأمين السفر هي وثيقة حماية لأي مسافر وان خدمة «ترك بلس» تهدف إلى تغطية المسافرين الى تركيا.

وبين أن تركيا من بين الدول التي لا تشترط على القادمين إليها إجراء اختبار PCR، واستدرك الشمري أنه في حال عدم إجراء اختبار PCR، فإن العميل يكون مغطى تأمينياً من اليوم الأول لسفره إلى تركيا، سواءً أجرى اختبار فحص «كورونا» أم لم يقم بإجرائه.

وأوضح أن التغطية تشمل المصاريف الطبية الطارئة في حالة الإصابة بفيروس كورونا حتى استقرار الحالة وتغطية مصاريف الحجر الصحي لمدة 14 يوماً كحد اقصى عن طريق دفع مبلغ يومي للمسافرين بحسب الخطة التي تم اختيارها وكذلك فقدان جواز السفر، إلغاء او تأخير الرحلات، فقدان او تأخير الامتعة الشخصية، المسؤولية الشخصية تجاه الغير، السفر الطارئ، تغيير حجوزات السفر والرياضات الخطرة.

وأضاف أن من بين المزايا الأخرى التي تطرحها خدمة «ترك بلس» أنه في حال عدم قدرة العميل على التنقل بسبب «كورونا»، واضطر إلى تغيير موعد الرحلة واستبدال تذكرته، فإن الشركة تتحمل كل تكاليف الرحلة وفق الخطط المدروسة في جدول المنافع.

ومن مميزات خدمة «ترك بلس» وبرامج تأمين السفر ان الوثيقة تغطي جميع الأفراد والعائلات التي انتهى تأمينها فيمكن عمل تأمين لهم اذا كانوا خارج الكويت وتغطيتهم لحين العودة الى الكويت.

وأضاف أن وثيقة «ترك بلس» تسمح لحاملها بتقديمها لهيئة الطيران المدني وخطوط الطيران لإتمام إجراءات السفر، كما أوضح أن الوثيقة متاحة لجميع الأفراد والعائلات حيث يمكن للوثيقة تغطية الأعمار من اسبوعين الى 85 عاماً.

واختتم الشمري تصريحه بالقول: تسعى شركة وربة للتأمين لتقديم كل ما هو جديد للعملاء من مختلف الاعمار وفق رؤية تسويقية تراعي احتياجات العميل الحالية والمستقبلية.

