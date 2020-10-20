الشركة التجارية العقارية نظَّمت فحص «PCR» للموظفين

مال وأعمال

تحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة التجارية العقارية فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لجميع موظفيها في الشركة وشركاتها التابعة والزميلة. وتم إجراء هذه الحملة تحت رعاية وإشراف وزارة الصحة في قاعة بوليفارد في منطقة السالمية مع الإلتزام بكل معايير التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية الموصى بها، بهدف رفع مستوى الاطمئنان بين الموظفين في مكان العمل بالإضافة للمساهمة في رصد الحالات ممن لا تظهر عليهم الأعراض لسرعة علاجها والحد من انتشارها.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي عن عميق شكره وتقديره لوزارة الصحة وعلى رأسها معالي وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح وكل الطاقم الطبي والتمريضي، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها ومقدرتها العالية على سرعة التعامل مع مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19) من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي للفيروس والحد من انتشاره، وكذلك شكر لكل الجهود والطاقات الوطنية المخلصة وتعاونها وتكاتفها المتواصل في إطار تحقيق الشراكة المجتمعية الفاعلة بما يحفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في الكويت.

وفي هذا السياق تقدمت الدكتورة عواطف الشمري، رئيس وحدة مكافحة الدرن التابعة لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة بخالص الشكر والتقدير لكل من الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف ومدير إدارة الصحة العامة الدكتور فهد الغملاس وأعضاء فريق المسح المتنقل من أطباء وفنيين وإداريين على استجابتهم لطلب الشركة التجارية العقارية بعمل مسحات للكشف عن فيروس كورونا المستجد للعاملين في الشركة وأثنت على الوعي والإدراك لدى إدارة الشركة لأهمية اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي بما يتوافق مع توجهات وزارة الصحة وسياستها الوقائية لتوفير بيئة صحية آمنة في مواجهة هذا الوباء.

وأضاف معرفي أن نتائج الفحوصات وتحاليل الـPCR التي أجريت من قبل وزارة الصحة لعدد 320 موظفاً في الشركة التجارية العقارية وشركاتها التابعة والزميلة أسفرت عن نتائج مطمئنة ولم يتعد عدد المصابين بالفيروس ثلاثة موظفين أي بنسبة 0.9 % وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة وذلك لحمايتهم وجميع الموظفين وللحفاظ على سلامة الجميع.

