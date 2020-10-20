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مال وأعمال

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ترقب لإعلان خطة التحفيز الأميركية


تراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس، مع ترقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي. ويتحدث رئيس المركزي الأميركي جيروم باول على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي.
ويراقب المستثمرون تطورات صفقة التحفيز الأميركية مع تصريحات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بأنها متفائلة حول إتمام اتفاق مع البيت الأبيض قبل الانتخابات رغم وجود خلافات. وهبط الدولار أمام اليورو بنسبة 0.3 في المئة إلى 1.1757 دولار، في حين استقر مقابل الين الياباني عند 105.35 يني. فيما تراجعت العملة الأميركية مقابل نظيرتها البريطانية بنسبة 0.7 في المئة إلى 1.3006 دولار، كما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 في المئة مسجلة 0.9118 فرنك.
وهبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 93.401.


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