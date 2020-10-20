الفاضل: الكويت تؤيد جهود استقرار النفط

مال وأعمال

شارك وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد علي الفاضل ومحافظ دولة الكويت لدى منظمة الأوبك هيثم فيصل الغيص، أمس، في الاجتماع الـ 23 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، عبر تقنية الاجتماعات عن بعد.

وأكد الوزير الفاضل ما صدر عن وزارة النفط قبيل المشاركة في الاجتماع لتأييد دولة الكويت لجهود كل الدول الأعضاء المشاركين في الاجتماع، وذلك لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية خاصة بعد تأثرها في انتشار فيروس (كوفيد 19)، ما تسبب بانخفاض الطلب على النفط بشكل ملحوظ، وأعرب الوزير الفاضل عن تفاؤله بخصوص النتائج المتوقعة للاجتماع، وحول استمرار التعاون الدائم بين تحالف دول أوبك و( أوبك +).

يذكر أن الكويت من الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) والتي تأسست عام 2017، وترأست دولة الكويت اللجنة خلال عامها التأسيسي ولا تزال تلعب دوراً مهماً وبارزاً في اللجنة لدفع سبل التعاون المنشود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

